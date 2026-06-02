No laborables
4, 9 y 24 de junio: ¿en qué comunidades es festivo y en cuáles se podrá hacer puente?
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Este mes de junio llega con mucho calor y ajetreo, pero también con algunos días de descanso, previos al fin de curso escolar.
El calendario laboral español contempla al menos tres festivos que se podrán disfrutar en algunas comunidades autónomas, incluso con la posibilidad de generar puentes: Catalunya, La Rioja, Castilla-La Mancha, Murcia, la Comunitat Valenciana y Galicia. Pero, ¿cuándo y qué se celebra?
El 4 de junio
El calendario reserva un festivo autonómico para este día 4 en Castilla-La Mancha por la celebración del Corpus Christi (Cuerpo de Cristo), una fecha que se celebra el jueves posterior a la Solemnidad de la Santísima Trinidad (exactamente 60 días después del Domingo de Resurrección), y que abre la puerta a un puente de cinco días para los castellanomanchegos que puedan tomarse libre el viernes 5.
La fiesta del Cuerpo de Cristo fue instaurada en 1264 por el Papa Urbano IV para trasladar el sentido de la Última Cena (el jueves santo) a una celebración pública.
El propósito de esta solemnidad es conmemorar la institución de la Eucaristía, el sacramento central de la fe católica que señala que, bajo las especies del pan y el vino, Jesucristo se halla presente en cuerpo y sangre.
No obstante, al no ser fiesta nacional en toda España, en muchas diócesis se traslada al domingo siguiente, para facilitar así la asistencia de los fieles a los actos religiosos.
El 9 de junio
El calendario también contempla un festivo el próximo martes, día 9, en La Rioja y Murcia. La Rioja conmemora el día de la comunidad, cuando entró en vigor su Estatuto de Autonomía, también conocido como Estatuto de San Millán. Durante esta jornada se suelen organizar actos institucionales, actividades culturales y otro tipo de eventos populares.
Coincide, además, que Logroño, la capital riojana, celebra el día 11 la fiesta de San Bernabé, patrón de la ciudad.
La Región de Murcia también conmemora la aprobación de su Estatuto, firmado en 1982, el mismo año que el de San Millán. Y también en esta comunidad la celebración suele ir acompañada de distintas iniciativas culturales e institucionales repartidas por toda la región. La coincidencia del festivo con martes permitirá a los trabajadores que libren el lunes tener la oportunidad de descansar durante un fin de semana largo.
El 24 de junio
Hacia finales de junio, nos espera otro festivo autonómico. Tanto Catalunya como la Comunitat Valenciana y Galicia celebraran la fiesta de Sant Joan (o San Xoán) el 24 de junio.
Este año, al caer en miércoles, no formará ningún puente y, por lo tanto, solo será un día de descanso en mitad de la semana.
Esta fecha es una de las más importantes de junio, puesto que conmemora el nacimiento de San Juan Bautista -el primo de Jesucristo y su precursor que, según la Biblia, también le bautizó-- y coincide con la llegada del verano, que este año será el día 21, con el solsticio.
Catalunya fija la celebración como uno de sus festivos de carácter retribuido y no recuperable y es una de las celebraciones más populares del año, marcada por tradiciones como la degustación de la coca de Sant Joan.
La Generalitat Valenciana y la Xunta de Galicia, por su parte, también han establecido este mismo día como uno de sus festivos autonómicos y también celebran hogueras la noche anterior, que tradicionalmente conmemora la noche más corta del año.
Siguientes festivos
Para aquellas personas que no puedan disfrutar de estos días de descanso en junio, el calendario todavía reserva algunos festivos nacionales, repartidos en los próximos meses.
- 15 de agosto: Asunción de la Virgen.
- 12 de octubre: fiesta nacional.
- 1 de noviembre: Todos los Santos.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
- 25 de diciembre: Navidad.
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