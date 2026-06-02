Las empresas podrán cambiar el horario y el salario del trabajador en determinadas situaciones

Un cambio de horario, una reducción salarial o una modificación de turnos puede no ser ilegal. El Estatuto de los Trabajadores permite a las empresas alterar determinadas condiciones laborales cuando existan causas justificadas, aunque la ley también establece límites y mecanismos de protección para los empleados afectados.

La posibilidad aparece recogida en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, que regula las llamadas “modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo”. Se trata de cambios relevantes que afectan a aspectos esenciales de la relación laboral y que las empresas pueden aplicar por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción.

Entre las materias que pueden verse afectadas figuran seis muy concretas:

Jornada de trabajo. Horario y distribución del tiempo. Régimen de turnos. Sistema de remuneración. Cuantía salarial. Determinadas funciones laborales.

La normativa exige, eso sí, que las causas estén justificadas y vinculadas a la competitividad, la productividad o la organización interna de la empresa. Además, en determinados supuestos, el trabajador puede impugnar la medida o incluso extinguir el contrato con derecho a indemnización.

La empresa no puede cambiar las condiciones ‘sin más’

Uno de los errores más frecuentes es pensar que la empresa puede modificar unilateralmente cualquier condición laboral sin seguir un procedimiento legal. Sin embargo, el artículo 41 del Estatuto establece requisitos concretos dependiendo de si la modificación afecta a un solo trabajador o a una parte importante de la plantilla.

En las modificaciones individuales, la empresa debe notificar el cambio con una antelación mínima de 15 días. Cuando la medida es colectiva, además, debe abrirse un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores.

La jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo ha recordado precisamente la importancia de cumplir ese procedimiento. En una sentencia conocida en 2025, y recogida por instituciones como el Centro de Estudios Financieros (CEF) entre otros, el alto tribunal declaró nulo el cambio de jornada impuesto a más de 40 empleados porque la empresa modificó el sistema de trabajo sin seguir las exigencias del artículo 41 del Estatuto.

El trabajador puede rescindir el contrato con indemnización

La ley también reconoce derechos para el empleado cuando el cambio le perjudica de forma relevante.

En determinadas modificaciones relacionadas con el horario, la jornada, el salario o las funciones, el trabajador puede solicitar la extinción del contrato y recibir una indemnización equivalente a 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de nueve mensualidades.

Especialistas en derecho laboral recuerdan además que no todas las modificaciones son automáticamente válidas. Los tribunales suelen analizar si las causas alegadas por la empresa están suficientemente acreditadas y si el cambio resulta proporcionado.

En los últimos años, los conflictos relacionados con horarios, teletrabajo, turnos (especialmente los nocturnos) o reorganizaciones internas han aumentado especialmente tras la expansión del trabajo híbrido y los cambios organizativos derivados de la digitalización y la inflación.

Cada vez más conflictos judiciales

Las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo se han convertido en uno de los focos más habituales de litigios laborales en España. Plataformas jurídicas, despachos laboralistas y foros especializados acumulan consultas de trabajadores afectados por cambios de jornada, reducciones salariales o alteraciones de turnos.

En muchos casos, las dudas surgen porque el trabajador desconoce si el cambio entra dentro del poder de organización de la empresa o si, por el contrario, supone una modificación sustancial que puede recurrirse judicialmente.

Noticias relacionadas

Expertos consultados recomiendan revisar siempre el contrato de trabajo, el convenio colectivo aplicable y la comunicación escrita remitida por la empresa antes de aceptar cualquier modificación. También recuerdan que los plazos para impugnar estas decisiones ante la jurisdicción social son limitados y que actuar tarde puede dificultar la defensa de los derechos laborales.