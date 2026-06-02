El reloj inteligente para la tercera edad que ya tienen 15.000 ancianos en España

Lo que en su día empezó como Alpify (una ‘app’ que geolocalizaba a esquiadores y excursionistas que necesitasen ser rescatados) y acabó transformado en Safe365 (la misma ‘app’ orientada a la teleasistencia de la tercera edad), ha cumplido este año un lustro como Durcal, un reloj inteligente (‘smartwatch’) especialmente pensado para personas mayores completamente autónomas pero que requieren cierta vigilancia y, sobre todo, actuación rápida en casa de emergencia. Y, cumplidos estos 5 años de su tercera vida, Durcal está lista para acelerar su crecimiento.

“Cuando cerramos la ronda de inversión con Telefónica, teníamos unos 500 clientes, ahora tenemos 15.000”, apunta el fundador de la empresa, Guillem Viladomat, en referencia a la última vez que habló con EL PERIÓDICO, allá en 2022, en el marco de los 8 millones que inyectó Telefónica Ventures en la ‘startup’. Hace año y medio cerró otra operación del estilo, de 2 millones de euros, que aportaron, en este caso, Atresmedia, Prosegur, el inversor Dídac Lee y él mismo, que son quienes actualmente se reparten la propiedad de la compañía.

Y ahora buscan otro socio capitalista con el que cerrar otra ronda de financiación, a poder ser este año, para dar más escalado a su solución. “Ahora ya tenemos un modelo probado y que sabemos que es escalable”, razona Viladomat, que también admite estar a punto de llegar a ‘break-even’, el umbral que demuestra que con lo que ingresan cubren costes y que su negocio es, por lo tanto, viable. Hoy en día Durcal tiene activas suscripciones equivalentes a 2 millones de euros.

“La misión que teníamos era dar seguridad a la gente mayor, pero también tranquilidad a sus familiares y ahora en la ‘app’ tenemos cerca de 40.000 usuarios activos y rozamos los 300 rescates cada mes”, asegura el creador de la solución.

Una mujer mayor con el reloj Durcal en la muñeca / Durcal

El reloj estaba pensado de inicio como botón del pánico en caso de problema, así como de detección de caídas o emergencias, pues su sistema operativo conecta directamente con el Servicio de Emergencias, que sabe quien es la persona en cuestión, sus patologías y exactamente donde está en ese momento. Sea dentro de casa (como hace la medalla roja que llevan ya muchos abuelos) o fuera de ella.

La IA y los planes de futuro

Sin embargo, con la llegada de la inteligencia artificial (IA) lo han convertido en una herramienta que, además de todo lo anterior, envía informes regulares a los familiares del usuario e incluso ofrece consejos para mejorar su bienestar. Si ha ido o no al centro de día, cuantos pasos ha andado, si hay alertas de gripe, covid o incluso polen, sugerencias de destinos hacia los que caminar para que la persona llegue al cupo de ejercicio recomendado para la jornada… Las llamadas a Emergencias también están ahora discriminadas con IA, al ser una máquina la que gestiona el primer contacto para desechar automáticamente todas aquellas llamadas que se han hecho sin querer.

Como compañía, el foco lo tienen puesto en llegar a los 100.000 clientes de aquí a 2030. Lo intentarán hacer duplicando el número de farmacias que venden su reloj en España (“Somos la primera solución de teleasistencia que se vende en farmacias”, reivindica Viladomat) de las 400 actuales a las 800 una vez termine el año. En realidad, tratan de llegar a cualquier punto de confianza que tenga la gente mayor.

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Están hablando también con otras ‘startups’ que se dedican a la atención de la tercera edad para ver como integrar su reloj en su catálogo de servicios o soluciones, por ejemplo. Y han empezado a sopesar la idea de entrar en el mercado de las licitaciones públicas, aunque esto sería más largo plazo. “Queremos ser líderes indiscutibles”, resuelve Viladomat, que ve suficiente reto en España como para pensar, todavía, en el exterior.