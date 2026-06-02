Competencia enmienda a Aena y propone bajar las tarifas un 0,59% cada año hasta 2031

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se pone en el medio en el enfrentamiento entre las aerolíneas y el gestor aeroportuario Aena por las tarifas que se aplicarán en el quinquenio 2027-2031. El organismo regulador propone una bajada del 0,59% anual de las tarifas que las aerolíneas pagan al operador del sistema por las terminales, pistas y otros servicios, frente a la subida del 3,8% anual que planteaba Aena y la bajada del 4,9% que defendían las compañías aéreas.

Las aerolíneas consideran que la decisión de la CNMC "avala" la posición que llevan meses defendiendo de que una bajada tarifaria es compatible con el esfuerzo inversor de casi 10.000 millones de euros que Aena prevé en los próximos cinco años, aunque añaden que "existe margen para una bajada incluso mayor" a ese 0,59%, según ha trasladado la patronal, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA).

Aena se ha remitido a un escueto comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el que afirma que la propuesta de la CNMC forma parte de los "trámites inherentes al proceso ordinario de aprobación" del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) III, que es el documento en el que el gestor aeroportuario recoge su planificación para los próximos cinco años años (2027-2031), con la lista de actuaciones, demanda prevista y tarifas.

Y lo cierto es que la opinión del regulador se incluye en un informe sobre la propuesta de DORA de Aena, que realiza a petición del Gobierno y que tiene un carácter no vinculante. La última palabra en todo caso la tiene el Consejo de Ministros, que debe aprobar el DORA III antes del próximo 30 de septiembre.

La principal diferencia entre Aena y la CNMC tiene que ver con las estimaciones de viajeros en la red de aeropuertos españoles, pues mientras el gestor aeroportuario prevé un crecimiento anual del 1,3%, el organismo regulador calcula un alza del 2,2%. De esta forma, la cifra de usuarios de los aeródromos alcanzaría los 366,7 millones en 2031, frente a los 346,7 millones que había previsto Aena.

Otra divergencia se encuentra en la estimación de gastos de explotación para el periodo, que la CNMC reduce en 741,5 millones de euros, tras considerar que lo que pone el operador en su propuesta de DORA III implica un "crecimiento de costes muy superior al del tráfico, lo cual supondría asumir ineficiencias operativas que no estarían justificadas".

Por último, el organismo que dirige Cani Fernández también reduce el coste de capital (WACC) del 9% al 7,4% para alinearlo a la "regulación europea" y a la "práctica en otros sectores económicos regulados por la CNMC". Como ejemplo, la distribución de electricidad tendrá una rentabilidad sobre su inversión en el mismo periodo del 6,58%.

Con estos cambios, la CNMC aspira a favorecer el mantenimiento de la competitividad de los aeropuertos españoles al tiempo que se asegura la sostenibilidad económica del sistema aeroportuario español durante el periodo 2027-2031.

La propuesta de DORA III incluye 26 indicadores de calidad (frente a los 23 del anterior), pero la CNMC aconseja ajustar algunos parámetros para reforzar los incentivos y mejorar la evaluación de la calidad de los servicios aeroportuarios básicos.

Por otra parte, el regulador agrega que el procedimiento de consultas llevado a cabo por Aena para elaborar su propuesta de DORA III con las aerolíneas se ha desarrollado "conforme a la ley, con participación de las compañías aéreas y de la propia CNMC como observadora".