Coca Cola, ElPozo y Camprofrío, las marcas que más veces entran en la cesta de la compra en España

Coca Cola vuelve a coronarse otro año más como la marca más elegida por los españoles, según la edición 2026 del 'Brand Footprint' que elabora la auditora Worldpanel by Numerator, el ránking de las marcas de gran consumo que más veces se compran en los hogares españoles, donde ElPozo y Campofrío completan el podio en un palmarés que se repite respecto al pasado año.

En concreto, la marca de bebidas refrescantes ha obtenido un total de 121 millones de contactos con el consumidor, seguida por ElPozo, con 112,5 millones y por Campofrío, que consolida la tercera plaza tras registrar 85,4 millones de contactos. Además, en el caso de la cárnica ElPozo destaca por ser la marca líder en más comunidades españolas y por ser también la que entra en más hogares, concretamente en un 73,2%, por encima del 67,7% de Coca-Cola.

La cuarta posición es para Central Lechera Asturiana, seguida por Danone en la quinta plaza, Gallo (sexta), Casa Tarradellas (séptima), Don Simón (octava), Puleva (novena) y Activia, que se sitúa en el décimo puesto tras subir una posición y es la única novedad del 'top 10'.

Entre las novedades de esta edición destaca el regreso entre las 50 mejores al ránking de Pepsi, que se sitúa en el puesto 46, mientras que entran tres nuevas marcas: Carbonell, en la posición 45; los embutidos La Carloteña, en la 48ª, y el queso Philadelphia, que es la quincuagésima. En este listado, destaca el hecho de que siete de cada diez marcas han variado de puesto en comparación con el año anterior, con 18 marcas que han subido y 16 que han bajado. Estas 50 marcas tienen una presencia notable en los hogares españoles, llegando al 99,6% de ellos y estando presentes en una de cada cinco cestas de gran consumo.

El 'Brand Footprint' ha traído este año una buena noticia para las empresas alimentarias autóctonas, habida cuenta de que, de las 250 principales marcas escogidas por los consumidores locales, las españolas han crecido un 1,2% en cuando a impactos, mientras que las internacionales han caído un 1,6%, han agregado los autores del estudio.

El ránking autonómico

Por autonomías, ElPozo reina en siete comunidades (Galicia, Extremadura, Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha y Canarias), seguida de Coca Cola que lidera, en cambio, en cinco comunidades, que son Madrid, Baleares, Cantabria, Aragón y Catalunya. Central Lechera Asturiana es la número uno en Asturias y La Rioja, mientras que Campofrío es la preferida en Castilla y León y Cantabria. Danone, a su vez, es la número uno en País Vasco.

Por sectores, en el caso del consumo dentro del hogar, no se han registrado cambios de liderazgo en alimentación (ElPozo), bebidas (Coca Cola), lácteos y alternativas vegetales (Central Lechera Asturiana), droguería (Fairy), higiene y cuidado personal (Colgate) y frutas y verduras (Plátano de Canarias). En esta última categoría, sin embargo, ha habido ciertos movimientos, con la incorporación de Cebollas Tara, que entra en el puesto tres por delante de Florette y Fresón de Palos.

En cuanto al consumo fuera del hogar, el 'top cinco' los integran Coca Cola y Lays como las marcas más elegidas en bebidas y alimentación, aunque destacan Cabreiroá y Nestlé que se incorporan entre los cinco primeros.

La directora general de Worldpanel by Numerator, Maria Josep Martínez-Abarca, ha indicado que "maximizar la penetración sigue siendo clave para crecer". "Innovar con éxito, apoyar las marcas con publicidad, realizar promociones efectivas, y trabajar con la distribución es lo más eficaz", ha señalado Martínez-Abarca, quien ha destacado que este año han crecido el número de innovaciones realizadas por el 'top 50' de las marcas por primera vez desde 2021, hasta un 27%, lo que supone 10 puntos porcentuales más que hace un año.

Las promociones y descuentos, ha agregado la directiva de Worldpanel, son de nuevo una palanca muy activa entre las marcas más presentes en los hogares españoles, con una cuota promocional del 29,3%, creciendo de forma sostenida desde 2022 y ya una de cada tres marcas que aumentaron su presión promocional el año pasado lograron crecer en contactos. Finalmente, sobre el punto de venta, el informe concluye que tres de cada cinco marcas han optimizado su presencia en al menos tres canales de compra.