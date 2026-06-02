Catalunya lidera en mayo la creación del empleo y roza los 4 millones de ocupados

Catalunya registró su mejor mayo de toda la serie histórica en términos de empleo. Las provincias catalanas lideraron la creación de ocupación en el conjunto de España por segundo mes consecutivo y roza, con la yema de los dedos, la simbólica cota de los cuatro millones de trabajadores en activo.

Pese venir de unos meses discretos y que actualmente se encuentra gestionando una ola de expedientes de regulación de empleo (ERE) en empresas industriales estratégicas, la economía catalana está viviendo una de sus mejores primaveras a nivel laboral.

Los datos actualizados este martes por los ministerios de Inclusión y Trabajo revelan que el número de catalanes cotizantes a la Seguridad Social aumentó respecto a abril en 50.034 personas, hasta un total de 3,97 millones de ocupados. Es, hasta la fecha, el mejor mayo de toda la serie histórica, nunca en un quinto mes del año, ni siquiera en la cúspide de la burbuja inmobiliaria y financiera de hace dos décadas, se crearon tantos puestos de trabajo en un mismo mes.

Gráfico que muestra la evolución del empleo en Catalunya y Madrid.

Las contrataciones fueron transversales en todo el territorio catalán. Barcelona aportó 27.448 nuevos cotizantes (+0,9% respecto a abril), si bien Lleida fue la provincia donde, en términos relativos, más creció la ocupación (7.552 personas, +3,6%). Le siguieron Girona (8.174 personas, +2,15%) y Tarragona (6.858 personas, 1,9%).

El paro, por su parte, descendió en 6.900 personas respecto a abril, hasta un total de 307.627 personas registradas en las oficinas del Sepe. Es el nivel más bajo en su mes de mayo desde 2008. Por provincias, el volumen de desempleados descendió en todas, con una intensidad del orden de entre el 2 y el 3% intermensual.

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Mayo ha sido un mes especialmente bueno en términos de empleo para Catalunya, especialmente porque ha logrado romper la inercia de desaceleración en la que llevaba instalada. A nivel interanual, el medidor que mejor refleja el pulso del empleo, la velocidad de crecimiento venía siendo del 2% y este mayo repuntó al 2,3%. Está por ver si es flor de un día o las empresas catalanas logran mantener la dinámica y mantener una tendencia ascendente a este respecto.

Catalunya lidera

Catalunya fue la comunidad autónoma que más nuevos ocupados ganó durante el mes de mayo en el conjunto de España. Logró consolidar, así, su posición como territorio con más trabajadores en activo de toda España. Título que perdió a finales del año pasado y que durante el primer trimestre logró recuperar. Está por ver durante cuánto tiempo podrá retenerlo, dado el especial empuje de la Comunidad de Madrid durante los meses menos cálidos del año.

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El crecimiento del empleo fue transversal y todas y cada una de las comunidades autónomas lograron acabar el mes de mayo con más afiliados a la Seguridad Social de los que tenían al inicio del mismo.