Álvaro, ingeniero de software español que trabaja en Estados Unidos: "Gano 9.160 euros al mes que después de impuestos se quedan en 7.520 euros"

Cada vez más jóvenes deciden emigrar a otros países en búsqueda de mejores condiciones laborales y un sueldo más adecuado. La causa de este fenómeno suele ser la sobrecualificación de muchos trabajadores, sumado al actual estancamiento de los salarios.

Un ejemplo de ello es Álvaro, ingeniero de software que hace un año tomó la decisión de irse a Estados Unidos para trabajar. En este caso, señala su realidad económica como trabajador de una bigtech norteamericana.

Un salario bruto de más de 9.000 euros al mes

"Gano 10.676 dólares al mes que después de impuestos se quedan en 8.761 dólares", asegura el ingeniero. De hecho, sus ingresos se dividen en dos bloques: uno sería el salario base, que recibe cada dos semanas; y otro, la entrega de acciones.

Precisamente, este último componente es el más variable, ya que al ser acciones y no dinero como tal, no se obtiene una cuantía fija. Aun así, este último mes, el valor bruto de las acciones ascendería hasta los 3.468 dólares (2.970 euros).

Si a ello se le suma el salario bruto mensual de 10.676 dólares (9.160 euros), los ingresos totales en bruto alcanzarían los 14.144 dólares (12.130 euros).

La importancia del fondo de jubilación y la carga fiscal

Aparte del sueldo directo, el trabajador también realiza aportaciones a un plan de pensiones privado. "La cantidad de dinero que contribuyo a este plan es un porcentaje del salario bruto" señala Álvaro.

En este caso, su aportación de este mes ha sido de 2.119 dólares (1.820 euros), mientras que la empresa ha añadido otros 413 dólares adicionales (354 euros) al fondo de jubilación.

Además, al tener su residencia fiscal en Seattle, ciudad ubicada en el estado de Washington, Álvaro se ahorra los impuestos estatales. Por ello, únicamente debe pagar las tasas fiscales a nivel nacional. "Este mes he pagado 3.264 dólares en impuestos federales", una cifra que corresponde a los 2.800 euros.

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Con todo ello, una vez que se descuentan deducciones, aportaciones al plan de pensiones, así como los impuestos fiscales, su salario neto asciende hasta los 8.761 euros (7.520 euros), una cifra que destaca frente al sueldo medio en otros países europeos, como sería el caso de España.