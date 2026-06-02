Abogados expertos en herencias alertan de un error común: “La sucesión se abre en el instante mismo del fallecimiento”

Hablar de herencias suele provocar incomodidad en muchas familias. Sin embargo, para los abogados especializados en sucesiones, evitar esa conversación es precisamente uno de los mayores errores que pueden cometerse. La falta de planificación, los testamentos genéricos o el desconocimiento de las consecuencias legales y fiscales de heredar acaban generando conflictos familiares, costes inesperados e incluso procedimientos judiciales que pueden prolongarse durante años.

“La sucesión se abre en el instante mismo del fallecimiento”, explica Paloma Abad Tejerina, presidenta de la Asociación de Abogados de Familia, Infancia y Sucesiones de Madrid (AMAFI). “Desde ese momento, y no cuando se firman los documentos, los herederos adquieren la propiedad, aunque no lo sepan”, añade.

Ese desconocimiento suele provocar errores importantes. Uno de los más habituales es pensar que una herencia solo incluye bienes o dinero. En realidad, también incorpora deudas, obligaciones pendientes y responsabilidades fiscales. “Aceptar una herencia conlleva consecuencias legales y fiscales”, advierte el abogado especialista en sucesiones Álvaro Gracia García. “Al aceptar la herencia, se aceptan también todas sus deudas”.

Por ello, los expertos recomiendan analizar previamente la situación patrimonial del fallecido antes de aceptar una herencia de manera pura y simple. En caso de sospechas sobre posibles deudas ocultas, existe la posibilidad de aceptar la herencia “a beneficio de inventario”, una fórmula jurídica que limita la responsabilidad del heredero únicamente al patrimonio heredado y evita responder con bienes propios.

“Un paso en falso sin tener claras las consecuencias fiscales puede tener consecuencias desastrosas”, resume Gracia García.

Además de las deudas, otro de los grandes focos de conflicto son los testamentos imprecisos o excesivamente genéricos. Frases como “dejo todo a mi cónyuge” o “ya se pondrán de acuerdo los hijos” suelen convertirse después en problemas difíciles de resolver, especialmente en familias reconstituidas, con hijos de distintas relaciones o situaciones patrimoniales complejas.

No basta con ir al notario y decir: “Dejo todo a mi cónyuge”. Cuando no existe una planificación jurídica correcta, los trámites se complican, los costes se disparan y los procedimientos pueden alargarse durante años Paloma Abad Tejerina — Presidenta de la Asociación de Abogados de Familia, Infancia y Sucesiones de Madrid (AMAFI)

Los especialistas recuerdan además que el testamento no solo sirve para repartir bienes. También permite designar tutores para hijos menores, nombrar albaceas o contadores-partidores e incluso prever mecanismos para evitar conflictos futuros entre herederos.

Simplificación y ahorro

La abogada y divulgadora jurídica Lola de Cárdenas insiste en la importancia de otorgar testamento para simplificar trámites y ahorrar costes a la familia. “Permite que se haga nuestra voluntad el día que faltemos”, explica. Además, recuerda que el documento puede modificarse tantas veces como se quiera a lo largo de la vida.

Otro aspecto que suele generar problemas son las donaciones realizadas en vida. Muchas familias desconocen que la ley presume que determinadas donaciones a hijos o descendientes son un adelanto de la futura herencia. Es lo que jurídicamente se conoce como “colación”.

Eso significa que, cuando llegue el reparto hereditario, esas cantidades o bienes deberán tenerse en cuenta para calcular la parte que corresponde a cada heredero, salvo que el donante hubiera especificado expresamente que la donación no debía colacionarse.

Presión fiscal

A todo ello se suma la presión fiscal. Los herederos disponen de seis meses desde el fallecimiento para presentar el impuesto de sucesiones, aunque pueden solicitar una prórroga adicional de otros seis meses si lo hacen dentro de los primeros cinco meses. Los expertos recuerdan que las diferencias entre comunidades autónomas son muy significativas, con territorios donde las bonificaciones reducen considerablemente la factura fiscal para cónyuges e hijos.

Noticias relacionadas

Pese a ello, los abogados especializados coinciden en que la mayor parte de los conflictos podrían evitarse con planificación previa y asesoramiento profesional. “Planificar una herencia no es solo dejar bienes. Es prevenir disputas y proteger a la familia”, resume Abad Tejerina.