82 empresas e inversores piden a Bruselas que electrifique la mitad de la economía europea antes de 2040

Más de 80 empresas, fondos de inversión y organizaciones del ecosistema europeo de innovación, reunidas bajo el liderazgo de la Fundación Norrsken, quieren que, antes de 2040, la mitad de la energía consumida en Europa provenga de electricidad limpia y producida en el continente. Así lo han reclamado en una carta abierta enviada a la Comisión Europea, que cuenta entre sus firmantes con grandes corporaciones como H&M, Oatly o Einride, junto a organizaciones como Corporate Leaders Group Europe —que reúne a empresas como Coca-Cola, Iberdrola, Acciona, Amazon o Google— y Cleantech for Europe —coalición formada por fondos de capital riesgo que invierten en startups de energía limpia—, además de decenas de startups tecnológicas y energéticas como Fever, Terralayr o Flower.

La iniciativa, que sigue abierta a nuevas adhesiones, coincide con el futuro Plan de Electrificación que prepara la Comisión Europea para 2026 en el marco del Plan Industrial del Pacto Verde, que tiene el objetivo de elevar el peso de la electricidad en el consumo energético europeo del 23% actual al 32% en 2030. Para ello, Bruselas prevé acelerar la electrificación del transporte, la industria y los edificios mediante un mayor despliegue de renovables e inversiones en redes eléctricas y flexibilidad del sistema. Durante los últimos meses de 2025, la Comisión llevó a cabo consultas públicas y encuentros con empresas y expertos, antes de lanzar oficialmente el plan durante el segundo trimestre de 2026.

En este contexto, los firmantes resaltan que Europa ha acumulado un sobrecoste energético estimado en 930.000 millones de euros entre 2021 y 2024 como consecuencia de tres crisis sucesivas vinculadas a su dependencia de los combustibles fósiles, según datos del think tank Ember. De hecho, solo en el último episodio producido tras el conflicto con Irán, en apenas 30 días, la Unión Europea asumió 14.000 millones de euros adicionales en importaciones energéticas.

“Solo en el primer mes del conflicto con Irán, el sobrecoste energético habría permitido financiar dos grandes reactores nucleares. Y el total pagado por Europa en estos años supera el coste de todo su parque nuclear actual. El precio de no actuar no es teórico: se repite en cada crisis”, señala David Frykman, socio fundador de Norrsken Venture Capital, en la carta.

El coste energético frena a las start-ups europeas

A esta presión geopolítica se añade un problema de competitividad, puesto que la electricidad industrial en Europa cuesta aproximadamente el doble que en Estados Unidos y un 50% más que en China, según datos recogidos en la carta abierta publicada por la coalición. “Esto frena el desarrollo y la escalabilidad de las startups, que tienen que pagar un precio más alto por la energía”, explica a El Periódico Rocío Acocer la directora de Norrsken Barcelona, entidad si ánimo de lucro fundada en Estocolmo (Suecia) en 2016 por Niklas Adalberth, cofundador de la fintech sueca Klarna de pagos fraccionados que se convirtió en uno de los primeros unicornios europeos.

Noticias relacionadas

Desde entonces, Norrsken ha buscado erigirse como una organización de apoyo y representación de emprendedores de “impacto positivo”. Actualmente gestiona cinco fondos con cerca de 1.000 millones de euros en activos y cuenta con cinco espacios de coworking situados en Estocolmo (Suecia), Kigali (Ruanda), Barcelona, Ámsterdam (Países Bajos) y, desde el año pasado, Bruselas (Bélgica). "Abrimos la casa de Bruselas para estar más cerca de la toma de decisiones a nivel europeo y para que desde la UE se escuche más a las necesidades de los emprendedores", traslada Acocer, alegando que, "quienes tienen más cerca a los políticos europeos normalmente son las grandes corporaciones, y se pierden las necesidades de quienes están siendo punta de lanza de las nuevas tecnologías."