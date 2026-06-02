Alquiler turístico ilegal
800.000 euros de multa por un alquiler turístico ilegal en Ibiza
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Ibiza, Juan Flores: "Continuaremos reforzando las inspecciones"
Redacción Digital
El Ayuntamiento de Ibiza ha impuesto una sanción urbanística de casi 800.000 euros tras una inspección por alquiler turístico ilegal en una vivienda del municipio. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este lunes la propuesta de acuerdo para desestimar íntegramente las alegaciones presentadas en el expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística y sancionador. Como consecuencia, el Consistorio ha impuesto a la entidad denunciada una multa de 793.443 euros.
La sanción resulta de aplicar el 75% del valor total de la edificación después de haberse acreditado un cambio de uso de residencial a turístico sin disponer del título habilitante necesario. Según el Ayuntamiento, se trata de una infracción tipificada como grave en la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de Urbanismo de las Illes Balears.
El expediente deriva de una de las inspecciones conjuntas realizadas en 2024 por la Policía Local y el área de Urbanismo. Durante la actuación, los agentes comprobaron que la vivienda se estaba destinando a uso turístico, vulnerando, por lo tanto, la ordenación urbanística.
En aplicación del artículo 167.4 de la Ley 12/2017, que establece sanciones de entre el 50% y el 100% del valor de la edificación cuando el cambio de uso no está permitido, se decidió sancionar a la propiedad, añade el Consistorio.
La promotora presentó alegaciones contra la propuesta de sanción municipal, pero finalmente la Junta de Gobierno Local ha acordado desestimarlas íntegramente y notificarle el acuerdo.
"Ibiza actuará con firmeza"
"Quien destina viviendas a uso turístico sin la correspondiente autorización debe tener claro que el Ayuntamiento de Ibiza actuará con firmeza. El alquiler turístico ilegal perjudica el acceso a la vivienda, altera la convivencia y genera una competencia desleal respecto a los establecimientos y viviendas que operan dentro de la legalidad", ha señalado el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Ibiza, Juan Flores, en la misma nota municipal.
Flores añade que esta sanción es "una muestra" del compromiso municipal con el cumplimiento de las normas. "Continuaremos reforzando las inspecciones y las actuaciones sancionadoraspara erradicar estas prácticas de nuestro municipio", concluye el responsable del urbanismo de la capital.
Suscríbete para seguir leyendo
- España marca el camino de la natación artística al ritmo del 'Berghain' de Rosalía y queda segunda
- Una queja por malos olores destapa un local de esclavas sexuales en Barcelona
- Ainhoa, la niña de Montcada que vive con leucemia en el Hospital Vall d'Hebron: 'Rezo para salir pronto y abrazar a mi 'yaya'
- Clint Eastwood se retira del cine a los 96 años tras siete décadas de trayectoria
- Una doctora y dos comadronas de un hospital de Girona se enfrentan a penas de cárcel por causar un 96% de discapacidad a una bebé
- Muere a los 42 años Matt Brown, estrella de 'Mi familia vive en Alaska': su cuerpo ha sido hallado en un río de Washington
- Los Mossos d'Esquadra detectan un auge de la prostitución ‘low cost’ en Barcelona
- Asuntos Internos señala a un capitán de la Guardia Civil experto en criptoactivos por blanquear para 'Nene', el socio de Rubiales investigado