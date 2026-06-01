Últimos días para pedir la ayuda de hasta 20.000 euros para reformar tu casa

Las ayudas públicas para rehabilitar viviendas vuelven a situarse en el centro del debate sobre el acceso a la vivienda y el ahorro energético en España. En un contexto marcado por el encarecimiento de las reformas, la subida de los costes energéticos y el envejecimiento del parque inmobiliario, todavía sigue abierta una subvención que puede alcanzar los 20.000 euros por vivienda en determinados casos.

El plazo para solicitar esta ayuda termina, en principio, el próximo 30 de junio. Aunque en los últimos días ha ganado visibilidad en redes sociales y buscadores, lo cierto es que no se trata de una ayuda nueva, sino de una línea de apoyo incluida dentro de los programas de rehabilitación energética financiados con fondos europeos Next Generation.

Eso sí, hay un matiz importante: no cualquier propietario puede pedir directamente hasta 20.000 euros para reformar su casa. La ayuda está vinculada a actuaciones de rehabilitación energética en edificios residenciales y, además, está dirigida específicamente a hogares en situación de vulnerabilidad económica.

La subvención forma parte del programa oficial de ayudas para la rehabilitación residencial impulsado por el Gobierno de Aragón en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), desarrollado a partir del Real Decreto 853/2021 publicado en el BOE.

Según recoge la convocatoria autonómica, la ayuda adicional está pensada para complementar las subvenciones concedidas previamente a comunidades de propietarios dentro del llamado Programa 3, destinado a financiar actuaciones de mejora energética en edificios.

En la práctica, esto significa que primero debe existir una rehabilitación colectiva del inmueble –por ejemplo, aislamiento de fachadas, cambio de ventanas, mejora de cubiertas o renovación de instalaciones térmicas– y después los propietarios vulnerables pueden solicitar esta ayuda extra para afrontar el coste que les corresponde asumir.

Las cuantías dependen del nivel de ahorro energético alcanzado y del perfil económico del solicitante. En algunos casos, la cobertura puede llegar al 100% del coste de la actuación imputable a la vivienda, superando incluso los 20.000 euros en las intervenciones más ambiciosas.

La convocatoria del Gobierno de Aragón establece distintos límites de ingresos vinculados al IPREM para acreditar la situación de vulnerabilidad económica. Además, el plazo individual para pedir esta ayuda adicional suele ser de un mes desde la concesión de la ayuda principal al edificio.

Qué obras pueden entrar en la ayuda

Las actuaciones subvencionables están relacionadas principalmente con la eficiencia energética. Entre ellas figuran trabajos como el aislamiento térmico de fachadas y cubiertas, la sustitución de ventanas, la instalación de sistemas de calefacción más eficientes o actuaciones vinculadas a energías renovables.

En determinados casos también pueden incluirse mejoras de accesibilidad, como la instalación de ascensores o la eliminación de barreras arquitectónicas, siempre que el proyecto contemple una reducción significativa del consumo energético del edificio.

La rehabilitación energética se ha convertido en una de las grandes prioridades de las administraciones públicas debido al estado del parque residencial español. Según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, más del 80% de los edificios en España se construyeron antes de 2000 y una parte importante presenta deficiencias de eficiencia energética.

A ello se suma que España mantiene uno de los ritmos de rehabilitación de vivienda más bajos de Europa. Diferentes informes de organismos como BBVA Research o Funcas han señalado en los últimos años la necesidad de acelerar este tipo de actuaciones para reducir consumo energético, emisiones y costes domésticos asociados a la vivienda.

Por este motivo, los fondos europeos Next Generation han impulsado numerosas líneas de ayudas autonómicas centradas en la rehabilitación de edificios residenciales, especialmente aquellos construidos hace décadas y con peores prestaciones energéticas.

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En cualquier caso, las administraciones recuerdan que estas ayudas no funcionan como una subvención general para reformas convencionales de baño o cocina, sino que están condicionadas a proyectos de rehabilitación energética y a requisitos técnicos y económicos concretos establecidos en la normativa oficial.