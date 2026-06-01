La Seguridad Social aplicará recortes de hasta el 21% a quienes adelanten su jubilación en 2026

Un trabajador que adelante dos años su jubilación puede perder hasta un 21% de su pensión de forma permanente. La Seguridad Social aplica estos coeficientes reductores a quienes se retiran antes de la edad ordinaria, una situación que en 2026 afectará a más personas por el aumento progresivo de la edad legal de jubilación y por la aplicación de la reforma de pensiones aprobada en los últimos años.

Aunque muchos ciudadanos lo han descubierto ahora tras la publicación de varios artículos sobre prejubilaciones y retiro anticipado, lo cierto es que no se trata de una medida nueva aprobada recientemente por el Gobierno. Los recortes forman parte de la normativa vigente desde la reforma de pensiones impulsada en 2021 y aplicada desde 2022, que modificó el sistema de coeficientes reductores de la jubilación anticipada.

Según recoge la Seguridad Social, las penalizaciones dependen de dos factores principales: los meses que se adelante la jubilación y los años cotizados durante la vida laboral. Cuanto mayor sea el anticipo y menor la carrera de cotización, mayor será el recorte aplicado sobre la pensión.

En el caso de la jubilación anticipada voluntaria, el recorte máximo puede alcanzar el 21% para quienes se retiren 24 meses antes de la edad ordinaria y acrediten menos de 38 años y seis meses cotizados. La reducción se aplica sobre la cuantía de la pensión y, en la mayoría de casos, tiene carácter permanente.

Más años cotizados

La principal novedad no es la aparición de nuevas penalizaciones, sino el avance gradual del calendario de jubilación previsto por ley. En 2026, para poder jubilarse con 65 años será necesario haber cotizado alrededor de 38 años y tres meses. Quienes no alcancen ese periodo deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses para retirarse con la edad ordinaria.

Anticipo de la jubilación Penalización máxima estimada* 12 meses antes Entre el 5% y el 11% 24 meses antes Hasta el 21% *Los coeficientes reductores dependen de los años cotizados y de si la jubilación anticipada es voluntaria o involuntaria, según las tablas oficiales de la Seguridad Social. Penalización por jubilación anticipada según los meses de anticipación.

Ese aumento progresivo provoca que más trabajadores entren en los tramos afectados por jubilación anticipada o tengan que asumir mayores reducciones si deciden dejar de trabajar antes de tiempo.

Además, desde la reforma de las pensiones, los coeficientes reductores pasaron a calcularse por meses y no por trimestres, lo que cambió completamente la forma de aplicar las penalizaciones. La Seguridad Social sostiene que el nuevo sistema es más preciso y equitativo, aunque en algunos supuestos endurece el impacto económico de adelantar la jubilación.

El recorte no afecta igual a todos los trabajadores

No todos los futuros jubilados sufrirán una pérdida del 21%. De hecho, ese porcentaje corresponde al escenario más desfavorable dentro de la jubilación anticipada voluntaria.

Las personas con carreras largas de cotización afrontan penalizaciones inferiores. También se reducen los recortes cuando el adelanto de la jubilación es de pocos meses. En algunos colectivos, como trabajadores con profesiones especialmente penosas o personas con determinadas discapacidades reconocidas, existen además regímenes específicos con condiciones diferentes.

Los datos más recientes del Ministerio de Inclusión y de la Seguridad Social muestran que la jubilación anticipada sigue teniendo un peso importante en España, pese a que la tendencia ha ido bajando. Según estadísticas oficiales, cerca de un tercio de las nuevas altas de jubilación en 2025 se produjeron antes de la edad ordinaria, aunque la reforma ha ido reduciendo progresivamente ese porcentaje al incentivar carreras laborales más largas.

Diversos análisis de organismos como AIReF, Funcas o el Instituto Santalucía vienen advirtiendo desde hace años del impacto que tendrá el envejecimiento de la población sobre el gasto en pensiones, tensionando todavía aún más la sostenibilidad del sistema. España supera ya los 10 millones de pensionistas y el desembolso mensual en prestaciones contributivas marca máximos históricos prácticamente cada año.

Por ese motivo, la reforma diseñada en los últimos años buscó acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal y desincentivar las salidas anticipadas del mercado laboral mediante mayores ajustes sobre la pensión futura.

Noticias relacionadas

En la práctica, esto significa que elegir mal el momento de jubilación puede traducirse en miles de euros menos a lo largo de toda la etapa de retiro. Por ello, expertos en pensiones recomiendan revisar con detalle los años cotizados, los meses exactos de anticipo y las tablas oficiales de coeficientes antes de tomar una decisión definitiva.