SAP amplía en casi 2.000 metros cuadrados su ‘hub’ de Barcelona en el marco de su 20 aniversario

Todo empezó como un “experimento”. Era 2006, Barcelona empezaba a mostrar síntomas de que podía convertirse en un polo tecnológico (es el mismo año que el Mobile World Congress aterrizó en la ciudad), y un grupo de trabajadores locales de SAP, multinacional alemana de ‘software’, propuso probar una nueva forma de trabajar con los clientes. “Nos dimos cuenta de inmediato que el modelo funcionaba”, recuerda hoy Augusta Spinelli, presidenta regional de la tecnológica en Europa, Oriente Medio y África (EMEA). La directiva ha venido a Barcelona para conmemorar el 20 aniversario de aquel proyecto, que es actualmente un ‘hub’ en el que trabajan más de 600 personas, y que, de hecho, acaba de crecer en casi 2.000 metros cuadrados para favorecer que quepan todavía más trabajadores.

Aquella docena de empleados que lo empezaron todo “proponían una nueva forma de trabajar, pensando, en particular, en las pequeñas y medianas empresas, lo que hoy llamamos segmento corporativo”, introduce esta alto cargo de SAP. “Este es un segmento muy importante para la compañía, representa dos tercios de nuestro mercado potencial y es donde tenemos la ambición de crecer aún más”, incide la misma, para explicar el crecimiento de los últimos años y que se siga invirtiendo en el lugar.

En esencia, la idea era disponer de un sitio exclusivamente dedicado a las ventas digitales (de ahí lo de ‘digital hub’), donde estas empresas menos acostumbradas al universo de la tecnología puntera, tuviesen un lugar donde recibir atención presencial. Cinco años después replicaron el modelo en El Cairo (Egipto) y Dublín (Irlanda).

Tras otros tres ejercicios más, decidieron que el ‘hub’ también se ocupara de las tareas centradas en la satisfacción de las empresas que les contrataban y, más adelante, la gestión integral de su ciclo de vida. Preventa, venta, posventa, asistencia técnica, soporte en la adopción de nuevas funcionalidades… todo, para compañías de toda Europa, Oriente Medio y África.

De hecho, pese a haber terminado teniendo una decena de centros así en todo el mundo, lo que diferencia al de Barcelona es su tamaño y madurez. “El personal es muy joven, pero el sistema es muy sólido y está bien establecido, lo que favorece que podamos poner a prueba nuevos modelos de trabajo”, apunta Spinelli, que pone como ejemplo la inteligencia artificial (IA). “Estamos implementando nuevas formas de trabajar, aprovechando las capacidades de la IA”, se explica, en relación con un perfil de cliente que busca cosas cada vez más sofisticadas.

El efecto de la IA en su negocio

A propósito de esta tecnología, la directiva descarta tener miedo al recorte de personal con el que parece amenazar. “SAP está en un negocio en crecimiento, el de la tecnología de la información, así que lo importante para nosotros es tener capacidad, recursos y el talento de las personas; de hecho, muy a menudo no podemos aumentar el número de empleados todo lo que querríamos: cuando queremos contratar a 10, solo encontramos 7”, señala la misma.

Prueba de este afán por agrandar equipo es que en los últimos meses hayan estado haciendo suyas dos plantas más del edificio que ocupan cerca de la playa de Llevant y el Parque del Forum. Eran 8.000 metros cuadrados antes de 2026, y son, ahora, 9.700 metros cuadrados. “Necesitamos más espacio porque somos más personas, es tan simple como eso”, resume Spinelli. “Queríamos brindar más apoyo a nuestros socios de Barcelona y queríamos incrementar desde aquí el esfuerzo que dedicamos al marketing a nivel global”, enuncia la directiva, que asegura seguir contratando, aunque sin un objetivo establecido de plantilla.

El rol de Barcelona

“En cinco años espero tener a mucha más gente de la que tenemos hoy: más personal, más espacio y más responsabilidades”, afirma. No parece que vayan a ser tareas de i+D, pues la directiva explica que la prioridad de la compañía es hacer crecer las bases que ya tienen dedicadas a esto en otros países, más que abrir nuevas. “Y Barcelona funciona tan bien para atender a los clientes…”, defiende.

Sobre la ciudad, por cierto, solo alabanzas: “Veo un crecimiento empresarial muy positivo y un enfoque emprendedor muy acertado”, reflexiona, además de destacar la disposición de perfiles altamente cualificados ya sea porque se gradúen aquí o porque la ciudad les llame para asentarse viniendo de fuera: “Es una de las ubicaciones más codiciadas de SAP, aquí conviven 50 nacionalidades distintas, y no es solo porque el edificio tenga vistas al mar, es por la calidad de vida que ofrece Barcelona”, concluye, aunque no sin antes mencionar que el camino también funciona a la inversa. “Sé de mucha gente que empezó aquí, y en pocos años ha conseguido una trayectoria internacional muy exitosa dentro de la compañía”.