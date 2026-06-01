Los pueblos ganan habitantes y emprendedores: "Internet me permite estar en toda España"

Los municipios del medio rural llevan siete años consecutivos ganando población en España. Así se desprende de la revisión del Padrón Municipal de Habitantes publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que señala que los pueblos de menos de 5.000 habitantes aumentaron su población en 22.020 personas en 2024. Desde 2018, los pequeños municipios han aumentado su población en 163.027 personas. Las políticas públicas y programas de ayudas como Tierra de Oportunidades de CaixaBank, que ofrece ayuda económica, formación y acompañamiento a emprendedores rurales, resultan esenciales para revertir la despoblación y atraer vecinos a zonas rurales.

"Vemos que la gente joven quiere quedarse y que lo intenta", expone Carlos Ramos, CEO de Rural Talent. Este perfil de persona joven que desea quedarse en su pueblo, es el que acaba explorando nuevas formas de empleo y "la innovación dentro de proyectos tradicionales", siendo el emprendimiento imprescindible para atraer y retener población joven en provincias donde el tejido empresarial es más débil.

Crece el número de personas ocupadas

Desde 2018, aunque el saldo vegetativo es negativo, los pueblos han atraído población nacional y extranjera y ha crecido el número de personas ocupadas, especialmente mujeres. Alrededor del 40% de los nuevos residentes en zonas rurales proceden de otros municipios del país.

Pese al crecimiento poblacional, vinculado en gran medida al crecimiento demográfico del país y a la llegada de población extranjera, Galicia, Asturias, Extremadura y Castilla y León continúan perdiendo población en el conjunto de los pequeños municipios. Además, un estudio del Banco de España situaba al país como el cuarto de Europa con más municipios en riesgo de despoblación, solo por detrás de Estonia, Finlandia y Letonia.

Gráfico que muestra la población del medio rural.

Para Lidia Cerdá, fundadora de Aloe Vitae y habitante del pueblo de Alfafara (419 habitantes), en Alicante, para dinamizar las zonas rurales y que más gente decida quedarse es fundamental la comunicación. "Que la gente sepa que el mundo rural está realmente lleno de oportunidades, que hay mucha gente que sí tiene la visión de invertir en productos de calidad, aunque sean más caros". Aloe Vitae, que ofrece cosméticos naturales con aloe vera ecológico, fue uno de los proyectos finalistas de la pasada edición de Tierra de Oportunidades.

Lidia Cerdá, fundadora de Aloe Vitae y establecida en Alfafara, Alicante. / Cedida

Internet, visibilidad y alianzas

El acceso a Internet y el teletrabajo han facilitado la creación de nuevos proyectos emprendedores en el mundo rural, también la llegada de nómadas digitales. "Hoy en día lo tenemos muy fácil, porque aunque nosotros estemos en Alfafara, donde preparo los pedidos y los envío, Internet me permite estar en toda España y recibimos pedidos de todo el país. Gracias a eso y a las redes sociales tenemos mucha más visibilidad de lo que pensamos", reflexiona Cerdá.

La creación de empleo y el emprendimiento en el medio rural no se entiende sin objetivos como la mejora de la conectividad, el acceso equitativo a servicios, la simplificación administrativa y el impulso de la colaboración público‑privada, condiciones habilitadoras según la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Entre las líneas de actuación prioritarias se incluye "dinamizar la creación de oportunidades locales", vinculando la lucha contra la despoblación con el fomento de iniciativas empresariales y empleo adaptado a las características del territorio.

"El principal reto es la difusión, la logística y que muchas veces los emprendedores se encuentran solos. Es complejo encontrar perfiles en los pueblos que puedan hacer el proyecto más grande", explica Ramos. Es por ello que el programa de CaixaBank organiza sesiones para juntar a emprendedores, hacer 'networking' y que puedan crear alianzas.

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Y al fin y al cabo, como en cualquier otro sitio, emprender en el rural requiere dejar el miedo a un lado y anteponer la ilusión. "El miedo siempre va a estar, pero yo siempre me decía que si no lo hago yo, va a venir a hacerlo otro y me va a dar envidia de no haberlo intentado", resume Zuriñe García, la Moza de las Redes, creadora de contenido para negocios locales. "En nuestro caso, que trabajamos en el río, toda posibilidad de disgusto de estar echando horas y no recibir a lo mejor todas las visitas que quisiéramos se diluye cuando haces una salida con un grupo, vienen maravillados y estás trabajando al aire libre; es un lujo", concluye Ernesto Miralles, creador de Barconatura, una experiencia de turismo fluvial en el Valle de Alagón (Cáceres).