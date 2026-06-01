Patricio e Iván, propietarios de una empresa de jardinería: "El año pasado ya facturamos más de un millón de euros"

En España existen centenares de tipos de trabajos y cada uno de ellos tiene sus propias características y secretos. Uno de los empleos al que la gente menos atención presta es el sector de la jardinería.

El 'youtuber' Adrian G. Martín se dedica a subir vídeos explicando el lado oculto de los negocios. Y su contenido se basa principalmente en conocer los dueños de los negocios y evaluar si son rentables, el funcionamiento interno y cómo la gente puede iniciarse en el mundo del emprendimiento.

En su último vídeo, ha hablado de la realidad de los negocios de la jardinería. Para ello, se ha juntado con Patricio e Iván, propietarios de la empresa Jardinería Mallorquina Pujol. Para empezar, Patricio explica cuáles son las principales vías de ingreso para el negocio: "Evidentemente, el servicio de mantenimiento equivale al 40% o el 50% de la facturación anual en jardinería. Que son más como el servicio de podar palmeras, de uno o dos días en el jardín. Y después, sobre todo, los proyectos, todo lo que es hacer un jardín desde cero, para que se me entienda".

Proyectos de jardinería

Sobre los proyectos, explica que "de todos esos trabajos es el más rentable. Que son las tres fases: hacer el proyecto en cuanto a diseño, ejecutar ese proyecto y después ya entraría lo que es el mantenimiento de ese proyecto. Además, el 80% de los proyectos se hacen con cliente privado, ya que te da más margen de beneficio".

Sobre una de las cuestiones principales del vídeo, cómo es la facturación del negocio, Patricio comenta: "En la facturación del año pasado ya superamos el millón de euros. Facturamos un millón doscientos cincuenta mil euros. Aun así, lo importante no es lo que facturas, sino lo que te quedas. Nuestra facturación suele rondar siempre entre un 15-20% más o menos, descontando todos los gastos".

Clave para triunfar en el sector

Sobre el sector de la jardinería y la clave para triunfar comenta: "Todo depende de cómo lo quieras enfocar, cómo lo quieras gestionar. Es verdad que es un mundo que a todo el mundo le gusta y es muy bonito, pero después tenemos un capital humano detrás que es importante y que también genera un gasto importante. La clave para triunfar en este negocio para mí, creo que es el compromiso con el cliente y contigo mismo".

Finalmente, explica un poco sus inicios: "La verdad es que los números de este negocio están muy bien. Facturar más de un millón de euros en jardinería es un logro enorme, pero para mí lo interesante no es solo dónde estamos hoy, es cómo hemos llegado hasta aquí. Porque esta empresa no empezó con una gran estructura detrás; empezó prácticamente al revés. Nosotros hemos empezado la empresa con menos de 50.000 euros".