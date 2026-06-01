Los trabajadores de Nestlé inician una semana de huelgas parciales en distintas fábricas durante la recta final del ERE

Los trabajadores de la fábrica de Nestlé en Pontecesures (Pontevedra) han iniciado este lunes una huelga indefinida contra el expediente de regulación de empleo (ERE) que negocia la compañía para diferentes centros en todo el país. Este será uno de los distintos paros, la mayoría parciales, que preparan los trabajadores contra la decisión de la multinacional de despedir a 301 personas en distintas plantas, el equivalente al 7% del total de plantilla en el país, y los empleados están aplicando distintas acciones de protesta contra los mismos. El centro más afectado por los ceses serán las oficinas de Esplugues de Llobregat, con 151 despidos, casi la mitad del total. Allí está previsto un paro de dos horas y una manifestación el jueves 4 de junio, día en el que finalizan las negociaciones.

Nestlé y los sindicatos están encarando la recta final de las negociaciones para saldar su expediente de regulación de empleo. Proceso que se enmarca dentro de una reestructuración global que anunció hace unos meses su consejero delegado, el español (e exInditex) Pablo Isla y que afectará a unas 16.000 personas en todo el mundo. Los motivos aducidos son causas organizativas, puesto que la compañía continúa en beneficios y ganando más dinero que en años anteriores.

La fábrica de Nestlé en Pontecesures enfila este lunes su primer día de huelga, en la que será la punta de lanza de una semana de movilizaciones. La multinacional pretende recortar allí 27 empleos, sobre una plantilla de 200 trabajadores y los mismos han decidido ponerse en huelga indefinida para presionar a la dirección durante los últimos días de negociación. Por ley, la compañía dispone de un periodo de consultas de 30 días para tratar de acordar con los sindicatos el expediente y ese plazo finaliza este jueves 4 de junio.

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Los sindicatos han planteado un calendario de movilizaciones descentralizado y cada fábrica o centro de oficinas está optando por estrategias coordinadas, pero distintas. Es por ello que los trabajadores de Pontecesures han ido a la huelga. No serán los únicos, en La Penilla (donde se fabrica el popular surtido de Caja Roja) habrá paros parciales los días 3 y 4 de junio. El día 4, el último del periodo de consultas, será la jornada grande de movilizaciones, donde se sumarán gran parte de los centros afectados, como las factorías de Reus y Girona o las oficina centrales de Esplugues.