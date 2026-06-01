Montse Cespedosa, experta en hipotecas: "Si vas a firmar un contrato de alquiler nunca renuncies a esta cláusula"

A la hora de firmar un contrato, ya sea para comprar o alquilar una vivienda, no todos saben los derechos y ventajas a los que pueden recurrir. En muchos casos, una lectura y revisión de la documentación puede ahorrar malentendidos o posibles probables entre ambas partes.

Por ello, cada vez más expertos explican cómo funcionan estos mecanismos legales, e incluso los pasos a seguir cuando se trata de un acuerdo de venta o alquiler. Una de ellas es Montse Cespedosa, experta especializada en asuntos de vivienda e hipotecas.

Qué es el derecho de tanteo

En este caso, el consejo de la experta es muy clara cuando hablamos de un contrato de venta o alquiler: nunca se debe renunciar al derecho de tanteo y retracto.

Básicamente, se trata de una herramienta legal a la que podemos recurrir cuando se está a punto de firmar el contrato. "Es un derecho de venta preferente que tiene el arrendatario en caso de que el propietario quiera vender el inmueble", señala Cespedosa.

El derecho de tanteo permite al inquilino ser el primero en comprar la vivienda cuando el propietario decide venderla. A su vez, posee un plazo de 30 días naturales para notificárselo al vendedor.

Cómo funciona el derecho de retracto

Por otro lado, el derecho de retracto es una segunda oportunidad para el inquilino: este se aplica si el propietario decide vender el inmueble sin avisar a su inquilino, o cuando le ofrece condiciones poco favorables.

De esta forma, el inquilino puede anular la venta de la vivienda y exigir que se le ofrezcan las mismas condiciones de venta que al anterior comprador, aunque este contrato ya se haya firmado. En este caso, también dispone de 30 días para ejercer este derecho de retracto.

Un ejemplo práctico para su aplicación

Para explicar estos derechos de una forma más sencilla, Cespedosa nos pone un ejemplo práctico: el vendedor del inmueble te ofrece 200.000 euros por su venta, pero tú no aceptas esa oferta, y posteriormente decide venderlo a una tercera persona por 180.000 euros.

De tal forma, el ciudadano puede ejercer su derecho de retracto, exigiendo que se le aplique la misma oferta que al otro comprador, es decir, los 180.000 euros y no los 200.000 anteriores.

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En todo caso, la experta en hipotecas recuerda la importancia de revisar un contrato de venta de vivienda, ya que en algunos casos pueden aparecer estos derechos de tanteo y retracto, y brindarnos una cobertura clave.