El Ministerio de Hacienda convoca a la Generalitat para abordar la nueva financiación autonómica

El Ministerio de Hacienda iniciará reuniones bilaterales de manera inmediata con todas las comunidades autónomas para abordar la reforma de la financiación autonómica. Esta misma mañana se han remitido a todas las consejerías de Hacienda de las comunidades de régimen común y de Ceuta y Melilla una carta para concertar fechas.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, mantiene el compromiso de convocar próximamente un Consejo de Política Fiscal y Financiera, que sería el paso previo a la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la reforma del sistema de financiación autonómica y el inicio del trámite parlamentario con el objetivo de que se apruebe antes de finalizar el año. Así, el nuevo modelo de financiación entraría en vigor el 1 de enero de 2027.

En el caso valenciano, la proyección es que la Generalitat recibiría más de 3.669 millones de euros adicionales. Parece poco probable, no obstante, que el nuevo modelo vea la luz, dada la oposición total del PP, incluido el valenciano, pese a que solucionaría la crónica falta de recursos de la autonomía.

De momento, España tiene también pendiente una cita con el presidente Juanfran Pérez Llorca, que le pidió una reunión hace unas semanas tras la toma de posesión del valenciano como nuevo titular de Hacienda.

No será este el encuentro en que ambos dirigentes se vean. De momento, en esta primera ronda de reuniones el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, será el encargado de mantener los encuentros bilaterales, que podrán ser presenciales o por videoconferencia en función de la disponibilidad o preferencia de las comunidades autónomas.

El compromiso de la celebración de estas reuniones bilaterales se adquirió en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuando el Ministerio de Hacienda presentó su reforma del sistema, cuya aprobación permitiría elevar en 20.975 millones de euros los recursos de las comunidades autónomas. Los recursos totales homogéneos que este modelo distribuiría en 2027 se estiman en 224.507 millones. Para entender la magnitud de esta cifra, basta señalar que, en el último año liquidado, que corresponde a 2023, las comunidades autónomas recibieron 152.484 millones del sistema de financiación.

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Bases y principios del nuevo modelo

Según el ministerio, el nuevo modelo de financiación autonómica incluye una nueva propuesta de población ajustada que contempla nuevas variables e incorpora una estratificación más precisa de los grupos de población; incremento de la capacidad tributaria, que eleva la autonomía y la corresponsabilidad fiscal y refuerza el principio de suficiencia; garantía de statu quo, por el que ninguna comunidad recibe menos que con el anterior modelo, y se crea, al margen del nuevo Sistema, un mecanismo dirigido a CCAA que se sitúan por debajo de la media en recursos per cápita.