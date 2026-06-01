¿Por qué y cuánto suben a partir de hoy la luz y el gas? El fin de las rebajas fiscales encarece hasta un 15% la factura

La factura eléctrica vuelve a encarecerse desde este 1 de junio, pero esta vez no por una subida del precio de la energía. El fin de las rebajas fiscales aprobadas durante la crisis energética elevará el recibo incluso en un contexto de descenso del mercado mayorista. El regreso del IVA al 21% y del impuesto eléctrico al 5,11% supondrá aumentos de hasta el 15% en algunos contratos, especialmente en el mercado libre, según las estimaciones de Selectra, Roams o Hello Watt.

El cambio marca el final de buena parte del llamado “escudo energético” que el Gobierno activó para contener el impacto de la inflación y de la crisis derivada de la guerra en Ucrania y de la tensión internacional sobre el gas. A partir de ahora, la electricidad vuelve a tributar con los tipos habituales: el IVA pasa del 10% al 21% y el impuesto especial eléctrico recupera el 5,11% tras meses reducido al mínimo.

La principal paradoja es que la subida llega en un momento en el que el precio de la electricidad en el mercado mayorista se ha moderado respecto a los máximos de los últimos años. De hecho, esa caída reciente del pool eléctrico está amortiguando parcialmente el golpe en el mercado regulado (PVPC), aunque no evita que millones de hogares paguen más desde este mes.

Según los cálculos de Selectra, una factura media del mercado libre puede pasar de 56,32 euros a 64,78 euros mensuales tras la retirada de las rebajas fiscales, un incremento cercano al 15%. En el caso del PVPC, el impacto inmediato es algo más moderado gracias a la caída reciente del precio mayorista, aunque la compañía advierte de que el escenario puede cambiar rápidamente con la llegada del calor y el aumento del uso del aire acondicionado.

Roams también prevé un fuerte encarecimiento de la factura eléctrica desde junio. Según sus estimaciones, un hogar medio con tarifa fija pasará de pagar unos 61 euros al mes a más de 70 euros tras el regreso de la fiscalidad ordinaria.

El mercado libre será el más afectado

La retirada de las ayudas no afectará igual a todos los consumidores. El mayor impacto se concentrará en quienes tengan tarifas del mercado libre con precios fijos, donde el componente fiscal tendrá más peso en la factura final. En cambio, los clientes acogidos al PVPC podrían compensar parcialmente la subida gracias a la evolución reciente del mercado eléctrico.

El problema es que muchos consumidores ni siquiera saben qué tipo de tarifa tienen contratada. Según el último Panel de Hogares de la CNMC, casi la mitad de los hogares españoles desconoce todavía las diferencias entre el mercado libre y el regulado. Ese mismo informe refleja además que el gasto medio mensual en electricidad de los hogares españoles alcanzó los 47,8 euros en 2024, un 10,5% más que el año anterior.

La subida coincide además con el inicio de los meses de mayor consumo eléctrico por el calor intenso. Durante el verano aumenta el uso de aparatos de refrigeración, ventiladores y aire acondicionado, lo que suele tensionar el mercado mayorista en episodios de altas temperaturas prolongadas. Selectra advierte de que, si los precios del pool repiten niveles similares a los del verano pasado, una factura tipo en el mercado regulado podría situarse en torno a los 55 euros mensuales.

Pese al regreso de la fiscalidad habitual, algunas medidas energéticas seguirán vigentes temporalmente, como la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica (IVPEE) o parte de las ayudas vinculadas al bono social.

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El nuevo escenario devuelve la factura eléctrica a una situación más parecida a la previa a la crisis energética, aunque con algunas diferencias. Ahora millones de hogares afrontan el verano con una sensibilidad mucho mayor al coste de la energía y con el recuerdo todavía reciente de los máximos históricos registrados en 2022.