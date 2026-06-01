Indra refuerza su apuesta por Catalunya con el nombramiento de Enric Blasco como director territorial

Indra ha reforzado su estructura en Catalunya con la incorporación de Enric Blasco como nuevo director territorial de la compañía en la comunidad. El nombramiento, que será efectivo a partir del próximo 1 de julio, se enmarca en la estrategia de territorialización y crecimiento industrial del grupo.

Blasco, nacido en Sabadell en 1972, es ingeniero industrial, empresario y uno de los referentes en España en transformación digital aplicada a la ingeniería y las infraestructuras. Fundador y consejero delegado del grupo de ingeniería IDP, impulsó el crecimiento de la compañía desde su origen en Sabadell hasta convertirla en una firma internacional con presencia en más de 50 países.

IDP se especializó bajo su dirección en BIM, digitalización industrial, infraestructuras tecnológicas y gestión avanzada de activos, hasta consolidarse como una de las ingenierías más innovadoras de Europa. En 2024, la compañía culminó su integración en el grupo internacional Bureau Veritas.

A lo largo de su trayectoria, Blasco ha promovido proyectos vinculados a la industria, la energía, las infraestructuras, los centros de datos y la innovación tecnológica. También ha mantenido una destacada implicación institucional y empresarial en Catalunya. Actualmente es presidente de CASSA.

Desde su nueva responsabilidad en Indra, Blasco asumirá la máxima representación de la compañía en Catalunya y liderará la estrategia territorial, así como la relación institucional y empresarial en la comunidad. Reportará directamente al consejero delegado de Indra, Josep Maria Recasens.

Su incorporación se suma al nombramiento realizado hace unos meses de Anna Ortí como directora de negocio en Catalunya. Ortí, ingeniera informática por la Universitat Politècnica de Catalunya y máster en Dirección Pública por ESADE, seguirá impulsando el desarrollo de negocio y la ejecución de proyectos estratégicos en la comunidad dentro del esquema liderado por Blasco.

Ortí cuenta con más de veinte años de trayectoria en el sector público y trece años de experiencia en Indra, donde ha dirigido iniciativas con impacto directo en el territorio.

El nombramiento de Blasco se produce después de que Indra presentara recientemente en Barcelona, de la mano de Ángel Simón, su estrategia de crecimiento en Catalunya. En ese encuentro, la compañía reunió a más de 200 empresas, startups, universidades y centros de investigación, y anunció nuevas alianzas industriales y tecnológicas con el ecosistema empresarial catalán.

La previsión de Indra es generar hasta 1.500 nuevos empleos en Catalunya y superar los 550 millones de euros de actividad vinculada a sectores estratégicos como defensa, ciberseguridad, espacio y digitalización avanzada.

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“Indra apuesta de forma clara por Catalunya y refuerza su presencia en el territorio con la incorporación de un delegado territorial”, señalan fuentes de la compañía.