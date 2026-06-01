Illa anuncia la inversión de 3.300 millones en materia de infraestructuras

Salvador Illa irrumpió el pasado año en el Cercle d'Economia con la vivienda como eje central de su discurso y este año lo ha hecho con novedades en materia de infraestructuras. El president de la Generalitat ha anunciado, en la inauguración de las jornadas del Cercle d'Economia, que el Govern activará un plan para acelerar infraestructuras estratégicas y construirlas en los próximos seis años.

El proyecto prevé la movilización de 3.300 millones de euros, 1.800 de los cuales de forma inmediata y otros 1.500 que aún tienen que concretarse. El Govern apostará una vez más por la inversión público-privada para acelerar las inversiones. Según ha afirmado el president, este modelo llevaba desde 2010 aparcado.

La concreción más inmediata del nuevo plan de Illa en materia de infraestructuras será el inicio de un concurso para la inversión inmediata de 1.800 millones de euros. Con este capital, el ejecutivo de Illa aspira a construir las estaciones del tramo central de la L9 del Metro -con un coste estimado de 500 millones de euros-, a desplegar 366 kilómetros de carreteras en el modelo 2+1 (que se estima en 720 millones) o el desdoblamiento y mejora del tramo de carretera entre Berga y Bagà, calculado en unos 470 millones de euros.

Los 1.500 millones restantes servirían para llevar a cabo proyectos como el desdoblamiento de la C-55, la segunda fase del tranvía de Tarragona y Reus, intercambiadores de autobuses y la terminal ferroviaria de Lleida-Quatre Pilans.

Según el Govern catalán, este proyecto hará posible que en los próximos seis años se construyan obras que, de otra forma, no habrían podido llevarse a cabo hasta dentro de 20 o 25 años.

Illa también se ha referido a la interconexión aérea de Catalunya y ha recordado que la crisis de Oriente Media con la guerra de Estados Unidos e Israel a Irán afecta a vuelos de conexión con Asia que hacen escala en 'hubs' como Dubai o Doha. Esta situación le ha servido para recordar su compromiso con el aumento de vuelos de largo radio que conecten directamente con los aeropuertos asiáticos.

Según el president de la Generalitat, estos vuelos son una "oportunidad para generar prosperidad y atraer talento científico, empresarial y tecnológico", y también para atraer inversiones. En este sentido, desde el aeropuerto del Prat ya hay vuelos directos a Shanghái, Pekín, Seúl y Singapur y la pasada semana Starlux Airlines anunció la propuesta de operar vuelos directos entre Taipei (Taiwán) y Barcelona a principios del próximo año.

Foto de familia durante la 41 Reunió Cercle d'Economia, que se celebra hasta el miércoles en el Palau de Congressos de Catalunya. / DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

En la apertura de las jornadas del Cercle d'Economia -a las que no ha asistido Jaume Collboni por un imprevisto-, la presidenta de la entidad, Teresa Garcia-Milà, ha aprovechado para insistir en diversas reivindicaciones en materia económica. "Tenemos que hacer cambios profundos", ha dicho. "Sin un salto en productividad, ni los salarios mejoran, ni somos competitivos en Europa ni seremos capaces de mantener el estado del bienestar que queremos", ha advertido.

Ante unas jornadas en que se debatirá la autonomía estratégica europea, Garcia-Milà ha hecho peticiones al president de la Generalitat en materia de vivienda, poniendo el acento en el control de precios del alquiler. "Algunas medidas, aunque bienintencionadas, van en la dirección equivocada", ha dicho la economista. Asimismo, la presidenta del Cercle ha recordado que el nuevo modelo de financiación "es urgente".

Illa exhibe confianza

En sus palabras, Illa ha podido dar respuesta a Garcia-Milà. Según ha expuesto, el Govern quiere tejer una alianza con todos los sectores económicos con tres pilares, como son "crear valor", una "política industrial activa" y la "productividad como horizonte, no como coartada".

Illa ha reivindicado durante su intervención el buen momento económico que atraviesa Catalunya y ha reivindicado "la esperanza sobre el miedo". El president ha insistido en el modelo de "prosperidad compartida" y los valores socialdemócratas que inspiran a su ejecutivo y ha querido destacar diversos hitos de su Gobierno. Entre ellos ha citado el retorno de las sedes de importantes empresas (como el Banc Sabadell, la Fundació La Caixa, Criteria o Molins) y los presupuestos expansivos para este 2026, para los que ya tiene el apoyo político necesario.

A preguntas de la presidenta del Cercle, Illa ha afirmado que el Govern "apretará" por cerrar un nuevo modelo de financiación y se ha mostrado convencido de que el resto de comunidades autónomas le darán el visto bueno: "Es difícil para un presidente autonómico decir que no a una mejora".

Durante la charla que han mantenido Illa y Garcia-Milà, también se ha hablado de inmigración. El president de la Generalitat ha insistido en su posicionamiento: "Hay una minoría populista que intenta sacar ventaja de esta cuestión, yo estoy para poner a todo el mundo ante un espejo con las normas de convivencia que tenemos en Catalunya y por integrarlos".

Respecto al control de precios, Illa ha defendido la política de su gobierno de poner topes al precio del alquiler. El president ha explicado que esta medida "está dando resultados positivos en el corto plazo" y que está dando respuesta a jóvenes formados y con trabajo que no pueden acceder a la vivienda.