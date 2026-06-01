El emprendimiento rural se erige como la gran palanca para frenar la despoblación

A Ernesto Miralles, tras años viviendo en Barcelona y en Madrid, la ciudad le terminó saturando. Ante esta situación, tras la pandemia del covid, decidió dar un cambio de rumbo a su vida y mudarse a Ceclavín, un pueblo de Cáceres con poco más de 1.700 habitantes. Allí, en el río del Valle de Alagón, creó Barconatura junto a Miguel Crisolino, una experiencia de turismo fluvial para disfrutar de la rica flora y fauna local. Algo similar hizo Lidia Cerdá que, tras ser madre, se mudó a Alfafara, un pueblo de la provincia de Alicante de unos 400 habitantes donde se vive "completamente diferente" y desde donde se dedica a la comercialización de productos cosméticos elaborados con aloe vera ecológico.

Ambos proyectos fueron finalistas de la pasada edición de Tierra de Oportunidades, un programa de CaixaBank que ofrece ayuda económica, formación y acompañamiento a emprendedores rurales con el objetivo de ofrecer oportunidades de futuro al entorno rural y que ha presentado su VI edición para este año. Un entorno que, mediante programas y políticas, está empezando a ganar habitantes lentamente. En 2024, los municipios de menos de 5.000 habitantes aumentaron su población en 22.020 personas, según datos oficiales del INE.

Lidia Cerdá, fundadora de Aloe Vitae y establecida en Alfafara, Alicante / Cedida

"Lo que hemos percibido es que hay mucha gente que no se quiere ir del pueblo", expone Carlos Ramos, CEO de Rural Talent, colaborador de CaixaBank en el programa. "La gente que salió del pueblo hace muchos años, por obligación o necesidad profesional, si conoce el pueblo y tiene la oportunidad de volver a un pueblo, ya sea con una empresa familiar o con un negocio que haya heredado más tierras, esa persona vuelve y tiene la intención real de volver a instalarse y crear su proyecto de vida allí".

Así, las oportunidades laborales estables resultan imprescindibles para fijar población en el territorio rural y mitigar la despoblación. "Los proyectos que están en el rural tienen dificultades en cuanto a difusión, búsqueda de equipos, a ciertos conocimientos de tecnología o de áreas de desarrollo que son más fáciles de tener en las ciudades", explica Ramos. De ahí nació la iniciativa de CaixaBank para impulsar acciones de emprendimiento en los territorios rurales.

Proyectos innovadores

Lejos de los estereotipos, en el entorno rural están naciendo iniciativas y proyectos innovadores y conectados con todo tipo de tendencias. Como el de Zuriñe García, La Moza de las Redes, una apasionada de la creación de contenido en redes de Lena, Asturias, que se dedica a la gestión y creación de contenido de negocios locales, ayudando a digitalizar y dar visibilidad a negocios locales. "Las redes son un escaparate al mundo, pero un emprendedor en un negocio local no tiene tiempo para utilizar las redes, o las utiliza de manera muy amateur", explica mientras ve el monte desde su ventana. "Cuando empecé, mi intención era haberme marchado a la ciudad, irme a una agencia en Madrid o Barcelona. Pero es que yo estaba muy a gusto en mi casa y dije que no, la zona rural te da calidad de vida", defiende.

Zuriñe García, la Moza de las Redes / Cedida

Conseguir visibilidad es uno de los principales retos para estos emprendedores. El programa Tierra de Oportunidades ofrece un apoyo económico de 1.000 euros y un plan de visibilización y divulgación del proyecto. "Para mí ha sido el altavoz, porque este mundo del emprendimiento, más si es algo digital en zonas rurales, a veces es un muro", opina García.

"Nos ha ayudado a conseguir cada vez más clientes, nos han incrementado las ventas con pedidos de varias partes de España", secunda Cerdá, que ofrece cosméticos de aloe vera natural desde Aloe Vitae. "Nos ayudó también con formación, y cuando tienes tus objetivos más establecidos puedes ir mucho más directo a conseguir lo que buscas, que es ayudar a toda esa gente con nuestros cosméticos, les mejoramos la vida".

Crecimiento sostenible y concienciado

El crecimiento de los negocios en el mundo rural, así como la vida, va a otro ritmo. "El crecimiento sostenible nos viene bien, un gran crecimiento no lo podríamos absorber y sería perjudicial, nosotros promovemos un turismo sostenible y no masificado", cuenta Ernesto Miralles, que con su embarcación eléctrica pueden navegar en completo silencio por el Valle de Alagón observando las aves y la naturaleza y con grupos pequeños disfrutando con tablas de embutido y bebida a bordo.

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"Intentamos que todos los proveedores sean de lo más kilómetro cero posible y además colaboramos con otros negocios de la zona ofreciéndoles nuestros productos, así ellos tienen otras alternativas a ofrecer", expone Cerdá, que reivindica que fuera de la ciudad "los plazos los estableces tú". En su caso, moverse a un pueblo como Alfafara le ha permitido compaginar mejor la faceta de empresaria autónoma y de madre, sin tener que renunciar a estar con sus hijos, subraya.