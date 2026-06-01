La farmacéutica francesa tras el Betadine compra Gelocatil y el resto de marcas de gran consumo de Ferrer

El emblemático Gelocatil pasará a ser responsabilidad de una farmacéutica francesa. Ferrer, la compañía catalana que llevaba casi dos décadas dirigiendo la marca (tras absorber a los Laboratorios Gelos, su creador), ha llegado a un acuerdo con la multinacional francesa Cooper Consumer Health para venderle toda su unidad de negocio 'Consumer Health', es decir, la que fabrica y distribuye medicamentos y otros productos que se pueden vender sin receta en las farmacias.

Gelocatil es la joya de la corona, pero esto también incluye las cremas y pomadas Repavar o la leche de fórmula para bebés Novalac. Todas ellas se sumarán a un catálogo de marcas que ya incluye a Betadine, el laxante Duphalac o los comprimidos Armolipid, que son responsabilidad también de Cooper Consumer Health desde que la multinacional francesa se hizo con esta parte del negocio del grupo estadounidense Viatris.

"El negocio de autoconsumo de Cooper en España ha ido de éxito en éxito durante los últimos cinco años", introduce en un comunicado el grupo francés. En este sentido –prosiguen– hacerse con este negocio de Ferrer "representa otro salto significativo". Se refieren a que ven Gelocatil como "una marca insignia, líder en notoriedad dentro de su categoría tanto entre los farmacéuticos como entre los consumidores" y que "cuenta con una trayectoria consolidada a lo largo de décadas".

La compañía no especifica ni el importe de la compra, ni sus planes para la marca, solo que pretende llevar a cabo una "estrategia basada en la colaboración con los farmacéuticos, la innovación, la activación en el punto de venta y un marketing de primer nivel" y que perciben la operación como una forma de crecer en España.

"Estamos convencidos de que esta adquisición reforzará todavía más nuestra posición en este mercado, tanto en cuanto a la amplitud como en la calidad de nuestra cartera de productos, al incorporar varias marcas líderes e icónicas", precisa Bart Meermans, consejero delegado de Cooper Consumer Health. "En términos de escala, la adquisición nos permitirá seguir creciendo junto a nuestro talentoso y comprometido equipo humano, que da soporte a 20.000 farmacias en toda España", agrega.

El viraje de Ferrer

Por su lado, el consejero delegado de Ferrer, Mario Rovirosa, elogia todo lo que esta unidad de negocio ha aportado a Ferrer a lo largo de los años, además de señalar al comprador como el socio perfecto para lo que esperan que pase con ella en el futuro.

"Ha sido una parte significativa de la historia de Ferrer y queremos que su legado positivo perdure bajo una nueva propiedad", asegura el mismo. "Mientras Ferrer refuerza su enfoque en la atención especializada y en terapias transformadoras para enfermedades raras, Cooper Consumer Health se encuentra en una posición ideal para desarrollar esta cartera de marcas icónicas, al tiempo que ambas compañías continúan dando servicio a farmacéuticos y consumidores en toda España", ultima.

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Desde que este directivo asumió el cargo en 2018, fruto del relevo generacional que hubo en la propiedad (hoy lleva las riendas Sergi Ferrer-Salat, hijo del fundador del grupo), la compañía empezó un viraje hacia convertirse en una farmacéutica de producto especializado. De ahí que se haya ido vendiendo distintas unidades de negocios estos últimos años como la de genéricos, la de bioactivos, la de complementos alimenticios y ahora la de productos de consumo masivo. La ambición final es centrarse en tratar enfermedades pulmonares, trastornos neurológicos o el cáncer.