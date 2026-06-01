Estos son los consejos de Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, para solicitar la jubilación anticipada: "...quizás te interese solicitar la jubilación justo un año y nueves meses antes..."

Acceder a la jubilación es una decisión muy importante, ya que se debe tomar con paciencia y valorando todas las posibilidades que nos ofrece, sobre todo si hablamos de la jubilación anticipada.

A la hora de solicitar la jubilación antes de tiempo, Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, aclara que existen dos tipos diferentes: la involuntaria y la voluntaria. Por ello, nos da algunos consejos antes de solicitar alguna de ellas.

Qué tipos de jubilación anticipada existen

En el caso de la jubilación anticipada involuntaria, esta modalidad se puede solicitar hasta cuatro años antes de la edad ordinaria de jubilación. En cuanto a sus requisitos, el trabajador debe demostrar al menos 33 años cotizados y 6 meses como demandante de empleo.

Además, el cese de la actividad laboral tendrá que estar causado por alguno de los motivos que figuran en el artículo 207 de la Ley General de la Seguridad Social.

Por otro lado, también existe la jubilación anticipada voluntaria, con la que el trabajador puede retirarse hasta dos años antes de la edad ordinaria de jubilación. Para poder solicitarla, se necesitarán al menos 35 años cotizados.

Además de que el importe de la pensión debe ser superior a la pensión mínima de mayor de 65 años que le correspondería al trabajador, según su situación familiar.

Solicitar la jubilación anticipada en diciembre

El experto en pensiones recuerda la importancia de los coeficientes reductores en jubilaciones anticipadas voluntarias. Estos porcentajes lo que hacen es reducir de forma permanente el importe recibido en la pensión, según la cantidad de meses que se adelanta la jubilación.

En vista de ello, la mejor opción es elegir el mejor momento para retirarse, que suele ser en el mes de diciembre. El principal motivo es que todas las pensiones se revalorizan al año siguiente conforme al IPC.

Por ejemplo, si el trabajador se jubila un 31 de diciembre, a partir del día siguiente ya se le aplicaría la subida, por lo que la pensión sería más alta que si la hubiera solicitado unos meses más tarde.

La modalidad anticipada mejor que el subsidio

Para entender mejor este consejo, el experto pone un ejemplo práctico: un trabajador que cobra el subsidio para mayores de 52 años y le quedan dos años para alcanzar la edad ordinaria de jubilación.

En lo que se refiere a cálculos generales, durante los dos años previos se cobrarían 36.400 euros con la jubilación anticipada, mientras que si decide esperar cobrando el subsidio, únicamente recibiría 11.520 euros.

De esta forma, la jubilación anticipada podría ser una opción más rentable, sobre todo si el trabajador está dispuesto a esperar ocho años hasta poder recuperar esa diferencia de casi 25.000 euros, la que dejó de ganar durante esos dos años.

No acceder a la jubilación con prisas

Por último, el experto aconseja no solicitar justo dos años antes de la edad ordinaria de jubilación. En este caso, aunque la ley permite esta alternativa, los coeficientes reductores aplicados durante los tres primeros meses son más elevados.

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Por ello, sería aconsejable solicitar la jubilación un año y nueve meses antes de la edad ordinaria de retiro. Con ello, los coeficientes reductores podrían ser menores y, de este modo, la cuantía total recibida podría ser más alta.