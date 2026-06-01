El comité de rutas aéreas del aeropuerto de Barcelona-El Prat detecta una demanda de 5,3 millones de pasajeros de vuelos intercontinentales sin servir

El aeropuerto de Barcelona aún tiene camino a recorrer en rutas intercontinentales. De hecho, la ampliación de la infraestructura, acordada el año pasado y ahora en tramitación, pretende facilitar la llegada de nuevas compañías y destinos por cubrir. El Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de Barcelona (CDRA), formado por el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat, AENA y la Cambra de Comerç de Barcelona, calcula que ahora mismo hay una demanda de 5,3 millones de pasajeros de vuelos intercontinentales sin servir y se fija en mercados como Asia-Pacífico, China, Japón, India, América del Norte y Latinoamérica para aumentar las conexiones. Se trata de público que obligatoriamente debe hacer escalas porque no existen trayectos directos.

El Plan estratégico 2030 del CDRA, presentado este lunes en el ayuntamiento de la capital catalana, diseña la hoja de ruta del próximo quinquenio. El comité aspira a convertir la infraestructura en un "hub intercontinental de alto valor añadido" con el impulso de conexiones aéreas con impacto económico, empresarial, científico, tecnológico y cultural, "alineadas con las necesidades estratégicas del territorio y orientadas a generar una demanda más diversificada y estable durante todo el año", han explicado en un comunicado.

Tokio, Delhi y Bangkok

Entre las conexiones consideradas prioritarias y que actualmente no cuentan con vuelos directos desde Barcelona destacan Tokio, Delhi y Bangkok. El plan también identifica oportunidades de desarrollo en otros destinos como Houston, Orlando, Manila, Lima o Lahore, teniendo en cuenta factores como la demanda existente, el interés estratégico para el territorio y el potencial de crecimiento de cada mercado.

El avión de Jetblue acabado de aterrizar de Boston, en la plataforma de la T2 del aeropuerto de Barcelona-El Prat. / Jetblue

Más allá de estas rutas prioritarias, el CDRA ha detectado más de 70 conexiones estratégicas actualmente no servidas que presentan potencial de demanda y podrían contribuir a reforzar la conectividad internacional de Barcelona en los próximos años.

De uno a ocho millones

Desde su creación en 2005, el CDRA ha trabajado en la transformación del aeropuerto de Barcelona en una puerta de entrada internacional, relacionándose con las aerolíneas y negociando su aterrizaje comercial en El Prat. En estas dos décadas, la infraestructura ha pasado de registrar un millón de pasajeros intercontinentales y 17 destinos de largo radio a rozar los ocho millones de viajeros intercontinentales y alcanzar las 59 rutas directas.

El crecimiento también se ha reflejado en el tráfico total de pasajeros. El aeropuerto ha pasado de gestionar 27,2 millones de usuarios anuales a 57,5 millones, en paralelo al fortalecimiento del ecosistema económico, tecnológico, ferial y turístico de Barcelona y Catalunya. Según el CDRA, esta evolución ha venido acompañada de un cambio de modelo. La conectividad aérea ha dejado de depender principalmente de los grandes hubs europeos y de un reducido número de aerolíneas tradicionales para dar paso a una red más diversificada, internacional y orientada a segmentos de alto valor añadido.