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Alberto, propietario de más de 7.000 trasteros, sobre el negocio que hay detrás: "El ticket medio en particulares puede oscilar entre los 50 y 100 euros al mes, y en empresas entre 100 y 200"

El negocio de Alberto, centrado en el alquiler de trasteros, se expandió significativamente después de la pandemia, casi triplicando su capacidad

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La situación del mercado inmobiliario y la limitación de espacio en las viviendas impulsan la demanda de trasteros como alternativa

La situación del mercado inmobiliario y la limitación de espacio en las viviendas impulsan la demanda de trasteros como alternativa / CBRE - ARCHIVO

Alejandro Navarro

Alejandro Navarro

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A la hora de montar un negocio, no todos recurren al sector de los trasteros como una alternativa, ya sea por presentar un desconocimiento sobre ello, o incluso por la falta de rentabilidad que puede presentar al inicio.

Sin embargo, hay algunas personas que deciden adentrarse de lleno en esta profesión e incluso consiguen prosperar, como es el caso de Alberto y su negocio centrado en el alquiler de trasteros.

Pasar de cuatro centros a diez instalaciones con más de 7.000 trasteros

En un primer momento, el empresario comienza con su idea de negocio en 2013, aunque no sería hasta el año 2013 que abre su primer centro de trasteros. La inversión inicial fue de unos 32.000 euros, contando solamente con 60 trasteros a su disposición.

Conforme pasaban los meses, la idea principal era aumentar poco a poco la capacidad, alquilando naves donde poder abrir nuevos centros. "Un centro tiene de media entre 500 y 1.000 puertas", señala el empresario, haciendo hincapié en la idea de seguir incrementando esta capacidad.

De hecho, uno de los aspectos que más favoreció su negocio fue la pandemia de COVID-19. Esta época marcó un punto de inflexión para el 'self storage', que vivió una explosión de sus cifras a nivel mundial.

Antes del COVID-19, su empresa contaba con cuatro centros. Sin embargo, después de la pandemia alcanzaron los diez centros, es decir, casi triplicando su capacidad. Actualmente, Alberto gestiona más de 7.000 trasteros, distribuidos en aproximadamente diez instalaciones.

Ahora bien, en lo que se refiere a personal, la gestión actual del negocio se reparte entre unas 15 o 20 personas. Alberto aclara que uno de estos centros no requiere de tanto personal.

"Yo creo que una persona puede llevar fácilmente dos o tres centros", declara el emprendedor, asegurando que una sola persona puede encargarse hasta 100 trasteros. Además, según sus cálculos, espera que la empresa pueda crecer el doble, contando con dos o tres empleados más.

Una mayoría de clientes particulares e ingresos mensuales de hasta 100 euros por persona

En lo que se refiere a rentabilidad, lo tiene claro: "el cliente más rentable es aquel que tiene un trastero pequeño", señala el empresario, ya que se cobra más por metro cuadrado. A su vez, su empresa justifica los precios más altos a cambio de ofrecer mayor cantidad de servicios, como una buena localización o por recibir paquetes, entre otros.

Por otro lado, en cuanto a su perfil de clientes, un 80% serían particulares y el 20% restante de empresas. La estancia media suele ser de 14 meses en el caso de particulares, y 18 meses en empresas.

Con todo ello, los beneficios que se generan en ambos casos pueden variar, con cifras entre los 50 y 100 euros mensuales en particulares, y de entre 100 y 200 euros al mes en empresas.

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Sin duda, Alberto asegura que el punto clave de su negocio ha sido la situación actual del mercado inmobiliario. Mientras los precios continúan aumentando y los espacios de la vivienda son más limitados, la alternativa del alquiler de trasteros se vuelve una opción cada vez más atractiva entre los ciudadanos.

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