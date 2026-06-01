Abertis emite un bono de 750 millones para reforzar su liquidez

Abertis ha cerrado con éxito una emisión de bonos por importe de 750 millones de euros y vencimiento en 2032, según ha informado la compañía de concesiones de autopistas en un comunicado. Los recursos obtenidos se destinarán a reforzar su posición de liquidez. La operación fue colocada entre alrededor de 170 inversores cualificados internacionales y registró una sobresuscripción de 4,3 veces el volumen inicial. Esta elevada demanda permitió a la compañía cerrar la financiación en condiciones mejores que las previstas inicialmente.

Según Abertis, la emisión pone de manifiesto la confianza del mercado en la solidez financiera del grupo y en su capacidad para mantener una gestión eficiente de su balance. El cupón de los bonos se ha fijado en el 3,625%, aunque el coste efectivo de la financiación será inferior al 3,3% gracias a las ganancias financieras obtenidas por la compañía dentro de su plan de cobertura de tipos de interés. Abertis considera este coste “muy atractivo” y por debajo de los niveles actuales de mercado. "Esta nueva operación es otro ejemplo de la exitosa y proactiva gestión de la deuda y de los riesgos financieros del Grupo", destacó la compañía, en el mismo comunicado.

Cifras de Abertis

Abertis es un grupo internacional de infraestructuras controlado por Mundys y la constructora española ACS y especializado en la gestión de autopistas de alta capacidad, con alrededor de 8.000 km gestionados en 15 países de Europa, América y Asia. En 2025, la compañía cerró con 6.149 millones de euros de ingresos consolidados, un ebitda de 4.374 millones y un margen aproximado del 71%.

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En el último ejercicio, sus ingresos crecieron un 1,3% interanual y un 4,5% en términos comparables, impulsados por el tráfico y la actualización de tarifas. En el periodo, Abertis invirtió cerca de 2.000 millones de euros, mantuvo una deuda neta de 22.717 millones, dispuso de 7.600 millones de liquidez y propuso distribuir 602 millones de euros en dividendos a sus accionistas.