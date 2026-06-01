INFRAESTRUCTURAS
Abertis emite un bono de 750 millones para reforzar su liquidez
La emisión se ha colocado con éxito, con una sobresuscripción de aproximadamente 4,3 veces entre unos 170 inversores institucionales
Redacción
Abertis ha cerrado con éxito una emisión de bonos por importe de 750 millones de euros y vencimiento en 2032, según ha informado la compañía de concesiones de autopistas en un comunicado. Los recursos obtenidos se destinarán a reforzar su posición de liquidez. La operación fue colocada entre alrededor de 170 inversores cualificados internacionales y registró una sobresuscripción de 4,3 veces el volumen inicial. Esta elevada demanda permitió a la compañía cerrar la financiación en condiciones mejores que las previstas inicialmente.
Según Abertis, la emisión pone de manifiesto la confianza del mercado en la solidez financiera del grupo y en su capacidad para mantener una gestión eficiente de su balance. El cupón de los bonos se ha fijado en el 3,625%, aunque el coste efectivo de la financiación será inferior al 3,3% gracias a las ganancias financieras obtenidas por la compañía dentro de su plan de cobertura de tipos de interés. Abertis considera este coste “muy atractivo” y por debajo de los niveles actuales de mercado. "Esta nueva operación es otro ejemplo de la exitosa y proactiva gestión de la deuda y de los riesgos financieros del Grupo", destacó la compañía, en el mismo comunicado.
Cifras de Abertis
Abertis es un grupo internacional de infraestructuras controlado por Mundys y la constructora española ACS y especializado en la gestión de autopistas de alta capacidad, con alrededor de 8.000 km gestionados en 15 países de Europa, América y Asia. En 2025, la compañía cerró con 6.149 millones de euros de ingresos consolidados, un ebitda de 4.374 millones y un margen aproximado del 71%.
En el último ejercicio, sus ingresos crecieron un 1,3% interanual y un 4,5% en términos comparables, impulsados por el tráfico y la actualización de tarifas. En el periodo, Abertis invirtió cerca de 2.000 millones de euros, mantuvo una deuda neta de 22.717 millones, dispuso de 7.600 millones de liquidez y propuso distribuir 602 millones de euros en dividendos a sus accionistas.
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