Hasta un 2% TAE el primer año: así es la nueva cuenta remunerada de Kutxabank

Kutxabank se suma a la guerra del ahorro. El banco con sede en Bilbao ofrecerá una rentabilidad del 2% TAE (tasa anual equivalente) durante el primer año y un 0,50% en el segundo año, según ha comunicado este lunes. La oferta está dirigida hacia nuevos clientes digitales que se inscriben a través de la aplicación del banco hasta el 31 de julio. Se trata de la primera cuenta remunerada que ofrece el banco vasco.

El grupo remunerará saldos máximos de hasta 30.000 euros en plena campaña de captación de nuevos depósitos y la liquidación de los intereses se realizará de manera mensual. Como parte de la oferta, Kutxabank ofrece cuentas y tarjetas sin comisiones de mantenimiento, así como transferencias gratuitas.

Auge de neobancos

La entidad bancaria amplía su oferta en un contexto de creciente competencia por el ahorro, impulsada por el auge de neobancos como Trade Republic o Revolut. En el caso de Trade Republic, su cuenta de ahorro rentable ofrece hasta un 3,04% TAE, sin exigir domiciliación de nómina o un IBAN español. En paralelo, Revolut también ofrece entre el 2,27% y el 2,53% en función del plan contratado.

Más allá de los jugadores conocidos en el mercado español, aterrizan nuevos competidores. Entre ellos el neobanco británico Monzo, entidad que prepara el terreno para desembarcar en España. El grupo ha abierto su lista de espera tras recibir el visto bueno del Banco de España para operar en el país en las últimas semanas y ofrecerá un 1,61% TAE.

La banca refuerza su oferta

Más allá de los neobancos, la gran banca también ha endurecido su campaña de captación de nuevos clientes. En las últimas semanas, Bankinter ha elevado la rentabilidad de su cuenta digital al 2,5% TAE del 2% previo. Además, ha duplicado el saldo máximo ofertado, que pasa ahora a los 100.000 euros desde los 50.000 previos.