Los usuarios de Kalshi y Polymarket pasan del bloqueo del Gobierno: "No cambiará nada, podremos conectarnos con una VPN"

Los nombres de Kalshi y Polymarket, las dos mayores plataformas de mercados predictivos a nivel mundial, han entrado de lleno en la agenda del Gobierno. Lo han hecho a través de la apertura de un expediente sancionador por parte de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), dependiente del Ministerio de Consumo, que las acusa de haber estado operando en España sin la oportuna autorización administrativa.

Consumo emitió el pasado martes una orden para bloquear en España las páginas webs de estas plataformas como medida cautelar hasta la resolución definitiva del expediente. Sin embargo, los usuarios más asiduos, que operan con ella desde hace meses, han quitado hierro a la medida, asegurando que será muy fácil sortearla a través de una VPN.

Apostar sobre todo

Kalshi y Polymarket son mercados de predicciones, un término nació con ellas mismas, pues hasta su creación no existía el concepto. En estas páginas, a las que desde el martes no se puede acceder desde España, los usuarios pueden comprar y vender participaciones de “Sí” y “No” sobre la predicción de resultado de eventos futuros.

En Polymarket y Kalshi se podía apostar sobre si España iba a prohibir los toros antes de 2027, si Trump diría "terroristas" en su próxima comparecencia o, directamente, si la segunda venida de Jesucristo llegaría antes que la salida del videojuego Grand Theft Auto VI, que ya acumula varios retrasos.

Una de las apuestas más populares de estas plataformas es sobre el fin de la guerra de Irán. Con diferentes fechas, por ejemplo, el 1 de julio de 2026, el 1 de septiembre de 2026 y el 1 de diciembre, los usuarios pueden comprar participaciones de cada una apostando sobre si ocurrirá o no. Cada participación ganadora paga un dólar al resolverse el mercado, pero en caso de que la probabilidad de que dicho evento ocurriera fuera muy baja, el usuario la habría comprado muy por debajo de ese precio, encontrándose ahí la ganancia.

Los usuarios pasan de la medida

Pese a que el bloqueo de las páginas en España saca el balón del tejado del Gobierno, a los usuarios de Kalshi y Polymarket no parece importarles demasiado la medida. EL PERIÓDICO ha contactado con dos personas que realizan apuestas asiduamente en estos portales, y al plantearles la cuestión, la respuesta ha sido unánime: seguirán usándose, pero ahora con VPN.

Las VPN son herramientas que permiten a un usuario en Internet conectarse a un servidor localizado en otro país para sortear barreras impuestas de manera local. Son relativamente asequibles, fáciles de usar y completamente legales, por lo que su uso se ha extendido de forma masiva entre los que quieren acceder a páginas de piratería bloqueadas en España, por poner un ejemplo.

“No creo que cambie nada. Mucha gente que conozco se conecta a otras partes de Europa donde no está prohibido, como en Portugal, y siguen utilizándola perfectamente”, comenta un usuario asiduo de Polymarket, que en los últimos meses se ha estado enfocando en apostar sobre cuantos barcos transitarán por el estrecho de Ormuz en una semana.

El Gobierno no lo entiende

“La decisión del Gobierno viene por falta de conocimiento de como funciona la plataforma realmente”, apunta otro usuario. “Los mercados de predicciones no funcionan igual que un casino o una casa de apuestas, en las que siempre gana la banca. En Polymarket, tú compras las acciones a otro usuario, que te las vende a diferentes precios. Funciona igual que un exchange, Polymarket no gana cuando tú pierdes, sino con las comisiones cuando tú haces un intercambio”, amplía, desterrando por completo cualquier comparación con el juego tradicional.

Este mismo usuario, sin embargo, reconoce que hay un apartado de estos mercados dedicado a las predicciones deportivas. En la predicción del ganador del Mundial, España es actualmente la selección favorita. “Se acerca mucho a las casas de apuestas tradicionales. Ahí entiendo que exijan una licencia y regulación. Pero Polymarket es una plataforma con blockchain integrada en la que puedes hacer muchas cosas, no solo predecir”, zanja.

El sector del juego lo celebra

Uno de los colectivos más preocupados por la popularización de los mercados predictivos en España era el del juego regulado. “Llevábamos tiempo solicitando a la Dirección General de Ordenación del Juego que actuara frente a este tipo de plataformas y que les exigiera exactamente las mismas garantías y obligaciones que se exigen a cualquier operador autorizado en España: no solo disponer de una licencia habilitante, sino también cumplir íntegramente con la normativa vigente y limitar su actividad a las ofertas expresamente permitidas por la legislación española”, comenta a EL PERIÓDICO Alejandro Landaluce, presidente de Cejuego.

El sector llevaba mucho tiempo preocupado por la popularización de los mercados predictivos. Un ejemplo práctico de la doble vara de medir es que Kalshi, uno de los dos, paga a 'influencers' en X para que citen sus publicaciones, contribuyendo a que se viralicen y más gente conozca la plataforma. Esto puede comprobarse de un vistazo, pues la red social señala las colaboraciones pagadas. La publicidad de las casas de apuestas, por otro lado, está altamente regulada, y los famosos o deportistas tienen terminantemente prohibido aparecer dando consejos, por ejemplo.

"Los mercados predictivos no pueden considerarse juego autorizado en España. No lo son en su forma, al operar al margen de los mecanismos de control, inspección y exigencias regulatorias que sí deben cumplir los operadores legales; pero tampoco lo son en su fondo, al basarse en dinámicas de apuesta vinculadas a cuestiones sensibles como la política, la religión o la cultura, ámbitos ajenos al modelo de juego permitido por nuestro ordenamiento jurídico”, apostilla Landaluce.