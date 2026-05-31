Negociaciones por su futuro
Los trabajadores de Pascual cortan la C-17 en Gurb para protestar por la incertidumbre laboral
La plantilla manifiesta su descontento e indignación por la falta de respuesta de la empresa para poder llevar a cabo una negociación colectiva
Los trabajadores denuncian que Pascual ya desmantela su fábrica de Gurb y se lleva el envasado de leche a Burgos
Los trabajadores de Leche Pascual han cortado la C-17 a la altura de la planta láctea de Gurb (Osona) para protestar por la situación de incertidumbre laboral que viven en el marco de la crisis generada por la venta de la fábrica a Casa Tarradellas. Los empleados han interrumpido la circulación de los carriles en dirección norte en protesta por el silencio que mantiene la empresa y por la falta de respuesta para negociar su futuro ante el inicio del desmantelamiento de la unidad productiva.
La fábrica de Gurb ha dejado de procesar y envasar la leche que hasta ahora producía para Lidl y Llet Nostra. Una producción que podría haber sido desviada a las instalaciones de Leche Pascual en Aranda de Duero y que, según los trabajadores, supone reducir un 50 % la capacidad productiva.
La plantilla inició las movilizaciones el 11 de mayo tras el anuncio de la adquisición del centro productivo de Osona por parte de Casa Tarradellas y al no alcanzarse ningún acuerdo en el acto de mediación del pasado 7 de mayo, cuando comenzó a desmantelarse una parte de la fábrica para iniciar el traslado de las líneas de uperización con las que cuenta actualmente la planta de Osona.
La protesta se suma a otras movilizaciones que han llevado a cabo en los últimos días ante la planta de Gurb para manifestar su descontento e indignación por la falta de respuesta de la empresa para poder llevar a cabo una negociación colectiva.
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