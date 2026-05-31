Ponent afronta el grueso de la campaña de la fruta con más de 700 plazas de alojamiento para temporeros que buscan trabajo

Las comarcas de Lleida afrontan el grueso de la campaña de la fruta con un sistema de 11 alojamientos municipales y de acogida ciudadana que ofrecen 712 plazas destinadas a las personas temporeras que buscan trabajo. Coincidiendo con la llegada del mes de junio, esta semana entrará en funcionamiento el dispositivo habilitado por la Paeria de Lleida en diferentes equipamientos de la capital del Segrià, con el pabellón 3 de Fira de Lleida como centro neurálgico. Espacios como el albergue de Seròs, en cambio, ya están activos desde el mes de mayo. Una de las novedades de este año es la puesta en marcha del CATemporers 1, situado en la partida de la Caparrella de Lleida, con 32 plazas de alojamiento, duchas, lavandería, comedor, consigna y apoyo laboral.

El sistema de alojamientos para las personas que llegan a Lleida buscando trabajo incluye 11 equipamientos distribuidos en las comarcas del Segrià, la Noguera, el Pla d'Urgell, el Urgell y Les Garrigues, que suman un total de 712 plazas. Se trata de equipamientos que no son soluciones residenciales permanentes, sino espacios de acogida temporal hasta que el trabajador es contratado. En este sentido, la responsable de temporeros de Unió de Pagesos, Carol Aixut, ha destacado el carácter de intermediación de estos espacios.

El exterior del Pabellón 3 de Fira de Lleida / Alba Mor / ACN

En la ciudad de Lleida, el dispositivo financiado por la Paeria, la Generalitat y la Diputación en el pabellón 3 de Fira de Lleida comenzará a alojar a los primeros usuarios el 3 de junio y permanecerá abierto hasta finales de agosto. Este espacio incluye un centenar de plazas de alojamiento, duchas, lavandería, alimentación y apoyo social y sanitario. Una de las novedades de la campaña de este año es la puesta en marcha del CATemporers 1, situado en la Creu del Batlle, en la Caparrella, que ofrecerá 32 plazas de alojamiento, además de servicio de duchas, lavandería, comedor, consigna y apoyo laboral.

También en la ciudad de Lleida, la Paeria dispone de los pisos para temporeros gestionados por la EMAU con capacidad para 90 personas y de las cuatro plazas de alojamiento de urgencia para personas vulnerables en el albergue Jericó. Además, se mantiene el albergue de Seròs (Segrià), que inició su actividad a principios de mayo con 40 plazas. A diferencia de la campaña pasada, este año permanecerá abierto de forma ininterrumpida hasta finales de septiembre.

Por otra parte, el Departament d'Agricultura trabaja de forma coordinada con el sector agroalimentario para elaborar las bases de la tercera convocatoria de ayudas destinadas a inversiones para el alojamiento de personas temporeras.

Refuerzo de la intermediación laboral

El dispositivo de la ciudad de Lleida se articula alrededor de la Oficina Única, que durante la primera quincena de junio estará ubicada en MercoLleida para coincidir con el punto de atención de los trámites municipales del proceso de regularización de personas migrantes. Posteriormente se trasladará a Fira de Lleida. El equipamiento integra atención social, información y derivación de recursos. Este año se ha añadido una nueva oficina de intermediación laboral que, en coordinación con otros agentes y entidades, gestionará posibles perfiles profesionales que encajen en otros sectores.

Esta labor se realizará en coordinación con el Instituto Municipal de Empleo (IMO) Salvador Seguí y contará con el apoyo del Servicio Público de Empleo de Catalunya (SOC), el Departamento de Trabajo, entidades del tercer sector, sindicatos y empresas del sector agrario. De esta forma, se refuerza la intermediación laboral para promover contrataciones y mejorar las condiciones de acceso al empleo.

Precisamente, el SOC ha habilitado la contratación de 87 dinamizadores, diez más que en la campaña anterior, en respuesta a la demanda de entidades y administraciones locales. Entre sus funciones figuran la mediación sociolaboral y facilitar información, asistencia y coordinación a los temporeros. El importe máximo destinado a estas subvenciones es de 1,7 millones de euros.

Aumento de las contrataciones en origen

Aixut ha explicado que el sector inicia una nueva campaña necesitando, un año más, mano de obra temporera. Cada año se calcula que unas 40.000 personas, entre quienes trabajan en cámaras frigoríficas y quienes recogen fruta en el campo, participan en la campaña en Catalunya. Según Aixut, la demanda aumenta en los momentos de la temporada en los que coinciden diferentes cosechas, como la de fruta de hueso y la de pera.

La responsable de temporeros de Unió de Pagesos ha constatado un aumento de las contrataciones en origen. "Hay unas 2.200 personas que han venido desde Colombia para trabajar durante la campaña. Permanecen aquí un tiempo trabajando y después regresan a su país", ha señalado. Se trata de trabajadores con cierta experiencia que a menudo sirven de enlace para encontrar a más empleados. "La realidad es que el boca a boca entre ellos funciona bastante bien", ha apuntado Aixut.

Buenas perspectivas

El sector de la fruta afronta la campaña de 2026 con optimismo, ya que se prevé recuperar parte del volumen productivo respecto a campañas anteriores marcadas por fenómenos meteorológicos adversos como heladas, sequía y granizadas. De hecho, según las previsiones de Afrucat y del Departamento de Agricultura, este año se recogerá en Cataluña un 13,5% más de fruta de hueso que el año pasado.

En concreto, en el caso de Lleida se calcula una cosecha cercana a las 404.000 toneladas, un 14% más que en 2025. Destacan los incrementos en la producción de nectarina (+15,4%), nectarina plana (+17,7%) y paraguayo (+14,8%).

Críticas a la gestión de algunos dispositivos

La gestión del alojamiento de temporeros en algunos de estos dispositivos ha recibido críticas, como las de la entidad Fruita amb Justícia Social. Su portavoz, Llibert Reixach, ha explicado que algunos espacios, como el habilitado en la ciudad de Lleida, "muchas veces se llenan de trabajadores de empresas que no cumplen el convenio laboral".

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"Recordamos que son las empresas contratantes las que tienen la obligación de proporcionar alojamiento a los trabajadores y algunas hacen competencia desleal a los agricultores que sí lo hacen bien", ha afirmado Reixach, quien también ha señalado que "un pabellón es un espacio indigno para acoger a cualquier persona".