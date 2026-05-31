La hostelería balear pide "menos especulación y más largo plazo"

"Hay pocos lugares en Europa en los que el turismo tenga el peso económico, social y emocional que tiene en Baleares. Aquí el turismo no es simplemente una industria, es una parte esencial de nuestra identidad colectiva. El turismo ha transformado nuestras islas, ha generado prosperidad durante décadas y ha situado a Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera en el mapa mundial. Pero precisamente porque el turismo lo condiciona casi todo, aquí los debates sobre el mismo nunca son superficiales, son debates sobre el futuro de nuestra sociedad. Y ese es el espíritu con el que hoy nos reunimos". Con estas palabras abrió el consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll, la tercera edición del Foro Activo Baleares que, organizado por el propio grupo de comunicación, se llevó a cabo el miércoles en Palma ante un centenar de profesionales del sector.

El lema elegido para la jornada fue Estrategia de gestión hotelera: diversidad de modelos, un solo objetivo, muy acorde con el mensaje con el que Moll cerró su parlamento: "El gran reto ahora es demostrar cómo gestionar ese liderazgo de forma inteligente y sostenible. Ese probablemente será el verdadero éxito de la próxima década".

Momento decisivo

Tras la inauguración, el consejero de Empresa, Autónomos y Energía del Gobierno balear, Alejandro Sáenz de San Pedro, confirmó que "las islas atraviesan ahora un momento decisivo, en el que ya no basta gestionar el presente". "Un momento -prosiguió el político- en el que tenemos la obligación de pensar qué economía queremos para las próximas generaciones".

Bajo el título Hoteles: más allá de un negocio, el director de Información Económica de Prensa Ibérica, Martí Saballs, entrevistó al fundador de GMA Corporate (compañía de gestión de activos inmobiliarios, especializada en hoteles) y CEO de Atom Hotels, Víctor Martí. "Nuestro sector requiere inversores menos especuladores y más de largo plazo. En nuestro caso, la característica principal es que tenemos el mejor coste de capital que hay en el mercado y, sobre todo, tenemos una visión que lamentablemente solo tienen las familias; me refiero al largo plazo. Así, el mínimo que estamos en un activo son 10 años, en algunas ocasiones hemos estado hasta 15 o 16 años. En el sector financiero, esto es realmente muy difícil, como saben los hoteleros. Somos una rara avis", afirmó el empresario.

Martí también se refirió al know-how hotelero de Mallorca. "Esta tierra ha acogido tradicionalmente a turistas de todo el mundo, pero también ha sabido exportar un modelo a escala internacional; el mayor metro cuadrado de conocimiento hotelero, probablemente vacacional, está en Mallorca. La riqueza y el conocimiento hotelero que hay aquí es tremendo".

Sin embargo, alertó de que, por su experiencia, "es difícil penetrar en Mallorca y en Baleares, por el factor insularidad y porque los negocios van muy bien". "Lo que hemos hecho nosotros es mimetizarnos con los locales. Así, hemos ido comprando y actuando bajo todas las modalidades; tenemos hoteles en arrendamientos variables, hoteles bajo contratos de gestión, bajo contratos de franquicia y bajo contratos de afiliación. No tenemos un criterio global de inversión, sino que cada hotel tiene su plan de negocio independiente", detalló.

Propietario y explotador

La primera mesa redonda de las dos celebradas, con el mismo título que el foro, convocó al CEO de Summum Hotel Group y presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Javier Vich; al director comercial y de Expansión de You Room Hotels&Apartments, Fernando Soto; al responsable de Turismo de KPMG en España, Fernando Martínez, y al director de Márketing y Ventas de Mandarin Oriental, Raúl Guerra.

Vich fue el primero en hacer uso de la palabra para detallar el vertiginoso crecimiento experimentado por Summum Hotel Group en los últimos meses. "En abril de 2025, dije en una entrevista que el plan con vistas a 2030 era gestionar 50 establecimientos. Y resultó que en abril de 2026 ya teníamos 46", empezó diciendo gráficamente. El CEO de Summum Hotel Group también destacó que la compañía partió de un modelo puramente patrimonialista, familiar. "Creo que es el denominador común en esta comunidad: eres propietario y explotador".

La inversión en Baleares ha sido increíble: se ha cambiado toda la planta hotelera Fernando Martínez — Responsable de Turismo de KPMG en España

Trazabilidad del dinero

Llegó a continuación la apuesta por el modelo de alquiler de activos hoteleros y de alianzas importantes con compañías de buena reputación. "Después intentamos un acercamiento a entidades más financieras, momento en el que nos dimos cuenta de que éramos pequeños y éramos vistos como tales. Empezamos a crecer con una experiencia con un fondo en un hotel en la Costa Brava. Aprendí la diferencia entre la gestión más familiar y la gestión más financiera; está en la trazabilidad de cada euro", prosiguió. Finalmente, Summum selló la fusión con un "socio industrial", que fue la familia Quetglas y BQ Hoteles.

Durante su intervención, el también presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca reconoció el papel relevante de los toroperadores en relación con el turismo mallorquín y balear: "Los hoteleros les debemos mucho. Se escuchaba hace muchos años que iban a desaparecer, pero en la actualidad siguen siendo actores importantísimos".

Sobre YouRoom Hotels & Apartments, Soto detalló que, en la parte hotelera, su empresa dispone de 26 establecimientos gestionados en diferentes formatos. "Tenemos hoteles en propiedad, en alquiler y en un formato de management comercial -lo llamamos affiliated-, buscando las necesidades y las carencias que puedan tener los propietarios", argumentó. Y agregó a continuación: "Tenemos un expertise en revenue management [gestión de ingresos], en comercialización online e incluso en gestión, y les brindamos esa oportunidad, pero dándoles un plus: no solo llevar su gestión comercial, sino garantizándoles unos ingresos concretos". En todo caso, la apuesta de la empresa no está en el sector del lujo, sino en hoteles sencillos, limpios y a buen precio.

Entre el amplio abanico de opciones que tiene una compañía para explotar una planta hotelera, en el caso de Mandarin Oriental, originaria de Japón y con una apuesta por el lujo más exquisito, se decantan por tres, según expuso Guerra: "Uno es que el hotel sea 100% de Mandarin; otro modelo consiste en que gestionamos un inmueble cuya propiedad no es nuestra, y un tercero es que una empresa y nosotros somos propietarios del inmueble y las dos partes gestionamos el hotel".

Conocidos todos los modelos usados por sus compañeros de mesa, Martínez explicó que en KPMG asesoran a sus clientes «para conseguir un plan de crecimiento". "Hasta hace pocos años el sistema era muy sencillo: el hotelero invertía, mejoraba y gestionaba. Pero la apuesta en Baleares desde hace tiempo va en la línea de reposicionamiento de activos. Siempre se está invirtiendo -la inversión que ha habido en la comunidad ha sido increíble- y se ha cambiado por completo la planta hotelera", subrayó. Asimismo, indicó que ese modelo -el de la inversión con participación en la gestión- "aporta muchísimo valor a los activos".

Tanto en la entrevista inicial como en la primera mesa se puso de manifiesto la importancia de atraer y retener talento, el capital humano. "Ahora, nuestro gran reto es el personal; nuestro foco está en las personas", recalcó Martí. "Hace mucho tiempo -dijo-, decidí que nuestras inversiones de impacto deberían ir en dos líneas. Una, formar nuestros equipos para atender la transformación de la industria, pero también, y esta es la segunda, para empoderar y pagar mejores sueldos a los empleados. Hay que darles vivienda y formación". En este sentido, aseguró que en Baqueira la compañía tiene un hotel solo para uso de los empleados.

Requisito imprescindible

La segunda mesa de debate, titulada Alternativas de eficiencia energética en el sector turístico: casos de éxito en Baleares, reunió al director de Edison Next Spain en Baleares, Hernando Rayo; el MPS mánager de Epson Ibérica, Néstor Giner; el presidente de Robot SA, Bernat Bonnín, y la directora de sostenibilidad de CaixaBank Empresas en Baleares, Cristina Llopis.

Los cuatro remarcaron el papel crucial que está jugando la sostenibilidad en el día a día de las empresas, incluso para acceder a financiación. Giner incluso planteó la siguiente pregunta: "¿Somos sostenibles porque queremos o porque nos obligan?". En todo caso, Llopis concluyó que "el cliente que no tenga unos mínimos en materia de sostenibilidad lo tendrá más difícil para acceder al crédito". Por su parte, Rayo hizo hincapié en que "los hoteles que no aborden la descarbonización no serán competitivos en el sector", en tanto que Bonnín destacó que desde su empresa, Robot SA, "se automatizan los procesos para que haya la menor intervención humana posible".

Tras la segunda mesa, sobre la eficiencia energética en la planta hotelera, clausuró el foro el vicepresidente y consejero de Economía, Hacienda e Innovación de las islas, Antoni Costa. Recordó que "Baleares es hoy una referencia turística gracias al talento, la visión y la capacidad emprendedora de generaciones de empresarios que supieron entender antes que nadie el potencial de esta región. Empresarios que arriesgaron, que invirtieron y que convirtieron Baleares en una potencia turística internacional". Ahora, prosiguió, "el reto es crecer mejor. Y ahí Baleares vuelve a estar a la vanguardia".

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También se refirió a la importancia de la sostenibilidad, asentada sobre tres patas. "Hablamos de sostenibilidad, de eficiencia energética, de transformación digital y de excelencia en la gestión. Y lo hacemos porque nuestro sector turístico hace tiempo que entendió que el liderazgo del futuro pasa precisamente por la innovación, por la modernización permanente y por la sostenibilidad. Pero, cuidado, porque no hay sostenibilidad ambiental sin sostenibilidad económica. Y tampoco hay sostenibilidad ni ambiental ni económica si no hay además sostenibilidad social", sentenció.