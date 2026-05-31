Los hogares unipersonales crecieron un 81% en España en las últimas tres décadas

Los hogares unipersonales "crecieron un 81% en España" entre 1991 y 2022, mientras que las familias formadas por cinco o más personas "descendieron un 73%", según el informe 'Hogares en transformación en España y Portugal', impulsado por el Observatorio Social de la Fundación "la Caixa" junto al Centro de Estudios Demográficos.

El estudio, elaborado por los investigadores Albert Esteve, Juan Galeano y Jesús García, analiza la evolución de las estructuras familiares a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa entre 1991 y 2022. La investigación refleja que los hogares de una sola persona pasaron de representar el 13,5% del total en 1991 al 24,5% en 2022, convirtiéndose en la segunda forma de convivencia más frecuente en España, solo por detrás de los hogares de dos personas.

En paralelo, los hogares numerosos, integrados por cinco o más personas, redujeron su peso hasta el 5,3% del total, frente al 19,7% registrado hace tres décadas.

El informe señala que el número total de hogares aumentó un 67,7%, hasta alcanzar los 19,75 millones, mientras que la población creció un 21,9%. Este fenómeno responde, según los autores, a "la reducción del tamaño medio de los hogares", que pasó de 3,3 personas en 1991 a 2,4 en 2022.

El director del Centro de Estudios Demográficos, Albert Esteve, explicó que el envejecimiento de la población es uno de los principales factores detrás del auge de los hogares unipersonales, "especialmente entre mujeres mayores que sobreviven a sus parejas".

El estudio también identifica otras tendencias como el descenso de la natalidad, el aumento de separaciones y divorcios y el retraso de la emancipación juvenil. Además, concluye que "cada vez se viven más años en solitario". En el caso de las mujeres, el tiempo medio de vida sola pasó de 4,9 años en 1991 a 7,5 años en 2022, mientras que en los hombres aumentó de 2,6 a 7,5 años en el mismo periodo.

La investigación constata asimismo un incremento de las familias monoparentales y de las parejas sin hijos, junto con una reducción progresiva de las formas tradicionales de convivencia familiar extensa.