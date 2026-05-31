Estos son los trabajos y comunidades autónomas en los que más se cobra (y en los que menos)

A día de hoy, todavía se observa una diferencia significativa en cuanto a los salarios de los trabajadores, donde el salario medio en muchos casos no se corresponde con lo que cobra la mayoría de personas.

En este sentido, los resultados de la Encuesta Anual de Estructura Salarial 2024 nos muestran unos datos muy llamativos: el sueldo bruto anual más frecuente en España fue de 16.520,2 euros, una cifra que se sitúa por debajo del salario medio nacional.

Una mayor proporción de salarios bajos y medio-bajos

El informe del INE nos muestra cómo ha disminuido la carga salarial en los trabajadores, desplazándose poco a poco hasta la franja de 16.000-17.000 euros anuales. De esta forma, se convierte en el rango de salarios más habitual en España durante el año 2024.

A su vez, se observa una concentración de trabajadores en los rangos salariales medio-bajos y bajos, Con ello, casi tres de cada diez trabajadores cobraron entre 16.000 y 23.000 euros brutos anuales. Curiosamente, este dato contrasta con el salario medio anual, que se situaba en los 29.540,2 euros en 2024.

La hostelería entre los sectores con salarios más bajos

Ahora bien, si hablamos de los salarios por sectores laborales, la hostelería se encuentra entre los peores pagados. En este caso, los empleados de bares, restaurantes y alojamientos recibieron un salario medio anual de 17.653 euros en 2024, es decir, un 40% menos que la media nacional.

Además del sector hostelero, las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento también se encuentran entre las que menos cobran. Estas profesiones presentaron salarios medios de 20.383 euros anuales, e incluso sus salarios disminuyeron con respecto al año anterior.

En el otro extremo, con los salarios más altos, se encuentran las actividades relacionadas con el suministro energético y el sector financiero. En el caso de los primeros, recibieron sueldos medios que se acercan a los 58.000 euros anuales; y en las actividades financieras estas cifras rozan los 52.000 euros.

País Vasco a la cabeza y Extremadura en última posición

Por último, el estudio analiza las cifras entre las distintas comunidades autónomas. De esta forma, el País Vasco se convierte en el territorio con mayor salario medio, en concreto, con 35.170 euros al año por trabajador, seguido de Madrid en segunda posición (34.410) y Navarra (32.605).

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Y si hablamos de las comunidades con salarios más escasos, Extremadura se queda con el puesto más bajo en el ránking, presentando salarios medios anuales de 24.979 euros. Por encima de este encontramos territorios como Canarias (25.120) y Castilla-La Mancha (26.062), todo ellos con unos sueldos muy por debajo de la media en España.