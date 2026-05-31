Salarios por sectores y comunidades autónomas
Estos son los trabajos y comunidades autónomas en los que más se cobra (y en los que menos)
El sueldo bruto anual más frecuente en España se sitúa en 16.520,2 euros, por debajo de la media nacional según la Encuesta Anual de Estructura Salarial
El salario medio en Catalunya alcanza máximos históricos y roza los 32.000 euros, aunque la mayoría cobra 27.000
A día de hoy, todavía se observa una diferencia significativa en cuanto a los salarios de los trabajadores, donde el salario medio en muchos casos no se corresponde con lo que cobra la mayoría de personas.
En este sentido, los resultados de la Encuesta Anual de Estructura Salarial 2024 nos muestran unos datos muy llamativos: el sueldo bruto anual más frecuente en España fue de 16.520,2 euros, una cifra que se sitúa por debajo del salario medio nacional.
Una mayor proporción de salarios bajos y medio-bajos
El informe del INE nos muestra cómo ha disminuido la carga salarial en los trabajadores, desplazándose poco a poco hasta la franja de 16.000-17.000 euros anuales. De esta forma, se convierte en el rango de salarios más habitual en España durante el año 2024.
A su vez, se observa una concentración de trabajadores en los rangos salariales medio-bajos y bajos, Con ello, casi tres de cada diez trabajadores cobraron entre 16.000 y 23.000 euros brutos anuales. Curiosamente, este dato contrasta con el salario medio anual, que se situaba en los 29.540,2 euros en 2024.
La hostelería entre los sectores con salarios más bajos
Ahora bien, si hablamos de los salarios por sectores laborales, la hostelería se encuentra entre los peores pagados. En este caso, los empleados de bares, restaurantes y alojamientos recibieron un salario medio anual de 17.653 euros en 2024, es decir, un 40% menos que la media nacional.
Además del sector hostelero, las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento también se encuentran entre las que menos cobran. Estas profesiones presentaron salarios medios de 20.383 euros anuales, e incluso sus salarios disminuyeron con respecto al año anterior.
En el otro extremo, con los salarios más altos, se encuentran las actividades relacionadas con el suministro energético y el sector financiero. En el caso de los primeros, recibieron sueldos medios que se acercan a los 58.000 euros anuales; y en las actividades financieras estas cifras rozan los 52.000 euros.
País Vasco a la cabeza y Extremadura en última posición
Por último, el estudio analiza las cifras entre las distintas comunidades autónomas. De esta forma, el País Vasco se convierte en el territorio con mayor salario medio, en concreto, con 35.170 euros al año por trabajador, seguido de Madrid en segunda posición (34.410) y Navarra (32.605).
Y si hablamos de las comunidades con salarios más escasos, Extremadura se queda con el puesto más bajo en el ránking, presentando salarios medios anuales de 24.979 euros. Por encima de este encontramos territorios como Canarias (25.120) y Castilla-La Mancha (26.062), todo ellos con unos sueldos muy por debajo de la media en España.
- Eladio, Mireia, Nati y Aitor: los cuatro rostros que explican por qué hay que respetar los asientos reservados en metro y bus de Barcelona
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Aquellos trabajadores que tengan cotizados más de 38 años y 3 meses podrán jubilarse a los 65 años
- Profesores y Educació firman 'in extremis' un acuerdo que incluye un aumento de 450 euros mensuales
- Un mapa de la Aemet muestra cuáles son las zonas de España con más riesgo de nubes el día del eclipse del 12 de agosto
- Alegría para miles de conductores en España: se libran de la ITV si su coche figura en esta lista
- Encuesta CIS: El PSOE se estanca y PP y Vox suben en un sondeo anterior a los casos de Zapatero y Leire Díez
- Sant Adrià augura que las obras de Inditex y las Tres Xemeneies serán una “revolución” para el área de Barcelona
- Un gran outlet de zapatos trae a Barcelona gangas de marcas como Birkenstock, Camper o Converse