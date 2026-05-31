El Cercle d'Economia recibe en su reunión anual al Rey, Sánchez, Illa y Feijóo

La Reunió Cercle d'Economia, que como cada año se celebra en Barcelona, recibirá al Rey Felipe VI, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; al de la Generalitat, Salvador Illa, y al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. La 41 edición del encuentro se celebra entre este lunes y miércoles en el Palau de Congresos de Catalunya, y tendrá como hilo conductor la necesidad de que Europa alcance la autonomía estratégica para competir de 'tú a tú' con Estados Unidos y China.

También participarán en el encuentro el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el viceprimer ministro de Polonia, Radoslaw Sikorski; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

Entre los representantes empresariales, destacan el presidente de Repsol, Antonio Brufau; el presidente de Naturgy, Francisco Reynés; el presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa; el presidente de KPMG España, Juanjo Cano; el director de Veolia España, Daniel Tugues, y el presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra, entre otros.

LUNES

El alcalde de Barcelona será el encargado de inaugurar la primera jornada, que continuará con la intervención del president, Salvador Illa, en un diálogo con la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa Garcia-Milà. Posteriormente, Albares y Sikorski protagonizarán la mesa redonda 'Europa: ¿somos capaces de ponernos de acuerdo?' sobre el funcionamiento interno de la Unión Europea.

Tras ellos, la exembajadora de Estados Unidos en España y Andorra Julissa Reynoso y el periodista Christopher Caldwell debatirán sobre el momento actual de Estados Unidos, mientras que el miembro del órgano consultivo político del Partido Comunista chino Kia Qingguo y el exembajador de la India en Francia Mohan Kumar cerrarán la jornada.

MARTES

El segundo día del encuentro se iniciará con una mesa redonda sobre inteligencia artificial (IA) con el cofundador de Apptronik, Luis Sentis; el consejero delegado de Openchip, Francesc Guim, y la presidenta de GMV Mónica Martínez, y a las 10.45, participará Núñez Feijóo en un diálogo con Garcia-Milà. Tras el dirigente popular, Brufau y Reynés compartirán una mesa redonda sobre seguridad energética y competitividad, antes de que Felipe VI presida la entrega del Premi a la Construcció Europea, que este año galardona al editor asociado del Financial Time Martin Wolf.

Por la tarde, Illa, Pradales y Rueda debatirán sobre el modelo territorial en un momento en el que se debe definir el nuevo esquema de financiación. Después, Muniesa participará en una mesa redonda sobre ahorro e inversión con el director general de Economía del Banco de España, David López.

Hereu compartirá mesa con Cano y Tugues para debatir las prioridades y decisiones que es necesario tomar para impulsar la transformación y la competitividad industrial. Y para finalizar, Martin Wolf debatirá con el titular de la Cátedra Rosen Family en Finanzas Internacionales en la Brandeis University, Stephen G. Cecchetti, y la directora de Digital Transformation de CaixaBank, Mariona Vicens acerca de las monedas digitales.

MIÉRCOLES

El último día de encuentro se iniciará con una mesa redonda con la presidenta de AstraZeneca España, Laura Colón; la consejera delegada de Inbrain Neuroelectronics, Carolina Aguilar, y el consejero delegado de Agomab Therapeutics, Tim Knotnerus, sobre la industria de la salud. Le seguirá una conversación sobre defensa con la vicepresidenta de Airbus Defense&Space, Roser Roca; el ceo de Pangea Propulsion, Adrià Argemí, y el consejero delegado de Sateliot, Jaume Sanpera.

Tras ellos, el presidente de Telefónica, Marc Murtra, y el responsable científico de Helsing, Antoine Bordes, hablarán sobre IA, y el presidente de Ikea, Juvencio Maeztu y el vicepresidente ejecutivo de Acciona, Juan Ignacio Entrecanales, sobre cómo liderar en tiempos de incertidumbre.Para finalizar la edición 2026 de la Reunió, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará en una conversación con Garcia-Milà.