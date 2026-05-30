La OCU avisa sobre la cesta de la compra: estos son los alimentos que bajan y los que siguen disparados

Las tensiones geopolíticas no solo han disparado los precios del combustible y el transporte, sino que también han elevado considerablemente el precio de los alimentos. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte que la cesta de la compra está en su punto máximo desde junio de 2024 y que en marzo los productos subieron un 1,53% con respecto al mes de febrero, siendo los cárnicos y los vegetales los que más han sufrido este ascenso.

La OCU abrió en junio de 2024 un Observatorio de precios: anotó el valor de 100 productos comunes de distintos establecimientos y registró sus cambios cada tres meses, de manera que pudieran seguir su progreso a lo largo del año. El estudio incluyó los precios en línea de los supermercados Alcampo, Carrefour, Día, Mas, Ahorramas, Lidl, Mercadona y Supermercados El Corte Inglés. Asimismo, para su análisis, tuvo en cuenta algunos alimentos frescos, varios productos de marca blanca y de fabricante y otros básicos de higiene y droguería.

Las mayores subidas y bajadas

Las frutas y verduras son las protagonistas de la cesta, con un incremento del 5,76% en solo 20 días y del 14,67% respecto a 2024. Entre los productos que más han subido, destacan la ensalada en bolsa (+22%), las cebollas (+10%), los pimientos (+10%), los tomates de ensalada (+9%) y las manzanas (+9%). Con todo, la muestra también contempla otra clase de alimentos como el queso fundido (+9%), el entrecot de vacuno (+6%), el zumo de naranja (+6%) y las salchichas frankfurt (+6%).

En cambio, entre los que más han bajado se encuentran el chocolate con leche (-7%), el café soluble descafeinado (-6%), el papel higiénico (-6%), las patatas fritas (-5%), los macarrones (-4%), el bacon en lonchas (-4%), las peras conferencia (-3%), el jamón cocido extra (-3%) y las rodajas de salmón (-2%). Pese a la rebaja de estos productos, la OCU ha pedido que se mantenga la reducción del IVA en lo que se refiere a alimentos básicos, dado que "las perspectivas no son nada buenas".

La cesta de la compra más cara

Basándose en ese total de 100 productos, la organización ha calculado una cesta de la compra valorada en 320 euros mensuales, algo que supone un incremento del 3,26% del precio base de 2024 (310 euros). Mientras que 32 de los artículos analizados han reducido su coste, otros 55 lo han aumentado. En los estudios más recientes también se han observado movimientos similares, salvo por el pescado y las verduras de temporada, que han bajado un poco.

Todos los supermercados han elevado sus precios ante la crisis inflacionista causada por la guerra en Oriente medio. Esto se debe, en parte, a la escasez y bloqueo de materias primas para fabricar abonos, que ha encarecido la producción agrícola; al bloqueo de muchas rutas terrestres y marítimas; y por supuesto, al encarecimiento del combustible, que ha incrementado el coste del transporte de mercancías. Como afirma la organización, en estos tiempos, elegir un buen supermercado puede ser la clave para un buen ahorro.