Josep Sánchez Llibre (Foment): "Hoy con un salario de menos de 2.000 euros es difícil llegar a final de mes"

Josep Sánchez Llibre (Vilasar de Mar, 1949) recibe a EL PERIÓDICO el día de su septuagésimo séptimo cumpleaños. Acaba de ser reelegido presidente de Foment del Treball para un tercer mandato y afirma sentirse “muy ilusionado” y como un “chaval” para encarar cuatro años más al frente de la histórica patronal catalana. Sus primeras palabras son para otro incombustible del poder económico catalán, Isidre Fainé, con quien se deshace en elogios. "Es un líder visionario en temas sociales y científicos, hemos de animar a que haya liderazgos como los del presidente Isidre Fainé, que es lo que, al final, le dan a un país un incremento de productividad y un valor añadido como no tienen otros".

¿Cuáles serán sus prioridades para este nuevo mandato?

En primer lugar, defensa del empresario, de la libertad de empresa y de la propiedad privada. Segunda cuestión, reducción drástica del absentismo. Tercera, buscaremos un espacio de diálogo con el Govern de la Generalitat y con el Gobierno central para intentar reducir la presión fiscal que hoy sufren las empresas y las familias. Cuarta, plantearemos un incremento de la competitividad y un incremento de la productividad de nuestras empresas, con especial importancia de las infraestructuras y para reducir el déficit de inversiones de los últimos 15 años, que acumula casi 50.000 millones. Y, quinto, la vivienda, no se ha construido vivienda asequible en los últimos 10 años, para corregir el déficit necesitaríamos producir cada año 40.000 viviendas a un precio asequible y solo se producen 15.000.

¿Qué es para usted el absentismo?

El absentismo es cuando en una empresa de, por ejemplo, tres trabajadores, esperas que vengan a trabajar tres y, lamentablemente, no por culpa del trabajador, por las razones que sea, falta uno. Hoy en España somos líderes en absentismo de toda la Unión Europea. Tenemos una media del 5,5% [de cada 100 empleados con contrato, faltan 5 a trabajar], cuando la media europea es del 2%. Hay empresas donde llega al 14% o incluso al 25%. Son datos escalofriantes, que representan un coste de 35.000 millones de euros al año, que pagan las empresas y la Seguridad Social. Insostenibles. Nuestro objetivo es rebajar esa tasa hasta el 4% y volver a niveles de 2019.

Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball, en su despacho tras la entrevista con El Periódico. / Jordi Otix / EPC

¿Cómo piensa hacerlo?

Elaboraremos un libro blanco sobre el absentismo, analizaremos todas las propuestas y daremos a conocer los resultados en septiembre. Hemos de dotar de más recursos al sistema sanitario público, porque probablemente faltan médicos y las listas de espera hay que rebajarlas. También debemos permitir que las mutuas colaboren con la sanidad pública para la tramitación de las bajas y altas. Asimismo, hemos de eliminar las bajas no por absentismo, sino por ‘ausentismo’, que están adquiriendo proporciones realmente preocupantes. El 7,1% de los trabajadores que causan baja representan el 50% del total de bajas.

Usted afirma que no debe responsabilizarse a los trabajadores, pero desde parte de la patronal se habla de falta de cultura del esfuerzo o ‘bajaciones’…

Probablemente hay algunos irresponsables y eso genera un mal clima empresarial.

El 7,1% de los trabajadores de baja concentra la mitad de las ausencias

Los datos nos dicen que quienes no van trabajar por un motivo justificado representan solo un 5% del total de trabajadores de baja.

Por eso necesitamos elaborar ese libro blanco, para buscar soluciones a los diferentes casos y siempre consensuadas.

¿Qué le preocupa más, que haya un 5,5% de trabajadores que no van a trabajar porque están enfermos o un 50% de trabajadores, como dice un informe del Departament de Treball, que a lo largo del último año han ido a trabajar, algún día, enfermos?

No conozco a nadie que haya ido enfermo a trabajar y no conozco a ninguna empresa que favorezca que sus trabajadores vayan enfermos a trabajar. No conozco esos datos. Si alguien no está en condiciones de ir a trabajar no puede ir a trabajar.

Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball, en su despacho tras la entrevista con EL PERIÓDICO / El Periódico / Jordi Otix

¿Como vivió la retirada por parte del Govern de los incentivos a los CAP que acortaran las bajas?

Me sorprendió.

¿Cree que hasta ahora la gestión de las bajas laborales ha sido un tabú para la Administración?

Sí, hasta ahora ha sido un tema tabú. Cuando nos reunimos con la vicepresidenta segunda [Yolanda Díaz] nos decía que no existía.

Hasta ahora la gestión del absentismo ha sido un tabú para la Administración

¿Cree que no abordan este tema porque las medidas para reducir el número de bajas cuestan votos?

Normalmente los gobernantes piensan muchas veces más en las elecciones que en los problemas sociales, mientras los empresarios nos la jugamos cada día.

El peso de la industria en la economía catalana debería pasar del actual 19% al 25%

Hablemos de productividad, una asignatura pendiente del modelo productivo catalán y español desde hace años. ¿Cómo piensa aumentarla?

No es solo un problema de Catalunya y España, el informe Draghi ya nos señala que la brecha con Estados Unidos se está agrandando. Hemos de invertir mucho más en innovación, energía, inteligencia artificial y robótica y simplificar y desburocratizar la administración. Otra clave es reindustrializar y que este sector en Catalunya pase de representar el 19% del PIB, como ahora, al 25%.

¿Para incentivar la industria se debería eliminar el trato especial del IVA para con el turismo?

No, de hecho, desde Foment estamos en contra del reciente incremento de la tasa turística. A este paso facilitaremos que muchos congresos no vengan a Barcelona.

Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball, durante su entrevista con El Periódico en la sede de Foment. / Jordi Otix / EPC

Usted reclama en su programa crear “ocupación de calidad”. ¿A partir de qué salario considera un empleo de calidad?

El que fijan los convenios.

Ese sería un salario legal. ¿A partir de 2.000 euros sería un salario de calidad?

Creo que con un salario de menos de 2.000 euros al mes una persona tiene dificultades para vivir y llegar a final de mes. Depende también de dónde vives, de si tienes hijos o no… Si tienes que pagar un alquiler es muy difícil. Pero en una casa donde entran 2.000 euros y vive más de una persona no se puede vivir dignamente. Hemos de intentar plantear un pacto social para subir los salarios, la productividad y que la gente pueda vivir dignamente.

Planteamos un pacto social para subir los salarios, la productividad y que la gente pueda vivir dignamente

¿Cómo valora los presupuestos que presentó el Govern?

Nosotros siempre hemos dicho que un Govern debe tener presupuestos. ¡Una empresa del Ibex que no presentara resultados debería cerrar inmediatamente! Llevamos tres años seguidos prorrogando presupuestos y los partidos deberían consensuar una norma que limitara la prórroga a un año.

Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball, durante su entrevista con El Periódico en la sede de Foment. / Jordi Otix / EPC

¿Y si no, elecciones?

Y si no se ponen de acuerdo, elecciones. No podemos convertir la prórroga en la normalidad. Es una buena noticia para Catalunya, la sociedad y las empresas. Nos gustaría que las cuentas no incrementarán la fiscalidad de las familias y las empresas, como hacen…

Salvador Illa ha dicho varias veces que no bajaran impuestos y Pedro Sánchez tampoco. ¿Lo ve imposible con los actuales equilibrios políticos?

Ambicionamos que bajen impuestos, pero también que no los suban, que es lo que están haciendo. Intentaremos que los bajen.

No me esperaba de Salvador Illa que adoptara políticas de vivienda filocomunistas

En materia de vivienda usted considera que Illa aplica medidas “filocomunistas”. ¿Cuándo fue elegido president se lo esperaba?

La verdad es que no. Hemos de intentar convencerle de que sus medidas van en contra de ofrecer a la gente vivienda a precios asequibles. No pueden ir siempre contra el propietario, debe haber una política ‘business friendly’ para que la gente pueda alquilar su casa con normalidad y no vea amenazada su propiedad.

Otra noticia reciente es la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Le sorprende?

La impresión que tengo del señor Zapatero no coincide con los elementos del sumario. Me sorprendió mucho y creo que debe mantenerse la presunción de inocencia hasta que todo se aclare. Mantengo mi confianza en él.

Se suma a casos de presunta corrupción como el de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García ¿Daña la imagen internacional de España?

Sí, desgraciadamente.

Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball, en su despacho tras la entrevista con El Periódico. / Jordi Otix / EPC

El PNV reclama a Sánchez que no agote la legislatura y adelante elecciones. ¿Está de acuerdo?

Nosotros no entramos en si deben o no avanzarse elecciones. Aunque [Pedro Sánchez] lleva tres años en prórroga presupuestaria y es muy difícil que ello no vaya en detrimento de la competitividad de las empresas.

¿Se ve encabezando una moción de censura?

Ninguna formación política me ha dicho nada sobre esta cuestión.

Nadie me ha planteado encabezar una moción de censura

¿Y si se lo plantearan?

No se me pasa por la cabeza que me lo planteen.

Otra noticia reciente es la detención de Jonathan Andic por el presunto homicidio de su padre. ¿Cómo ha caído entre el mundo empresarial?

Ha causado gran sorpresa. Todo el apoyo a su presidente [Toni Ruiz] y presunción de inocencia para Jonathan.

¿Apoyará a Antonio Garamendi para revalidar la presidencia de la CEOE?

Sí, desde Foment le daremos un apoyo incuestionable.

La vicepresidenta seguda, Yolanda Díaz, ha anunciado que no se presentará de nuevo. Durante estos años ha sido su némesis, ¿la echará de menos?

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[Risas] No, no la echaré de menos. Le tengo estima personal, siempre que he querido contactar con ella lo he podido hacer, pero políticamente no coincidimos.