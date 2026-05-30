El ICO afronta este año el vencimiento de un tercio de los avales que quedan vivos de la pandemia

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) tiene pendiente este año el vencimiento de 10.834,97 millones de saldo vivo avalado por la pandemia, lo que supone el 32,8% del importe total avalado que queda por vencer. Así se desprende del informe de fiscalización de los avales del ICO por el covid elaborado por el Tribunal de Cuentas y consultado por Servimedia.

De acuerdo con los datos obtenidos del propio ICO y a fecha del 30 de septiembre de 2025, ya se había devuelto casi la mitad de la financiación obtenida. En concreto, el ICO y la banca financiaron 140.736,66 millones a empresas y la parte avalada del ICO ascendió a 107.020,69 millones -los avales alcanzaban entre el 70% y el 80%-. De estas cifras, quedan pendientes de devolver 42.640,66 millones de financiación, de los que 32.991,96 millones están avalados por el Estado.

Según los datos recabados por el Tribunal de Cuentas, este año será cuando más saldo vivo avalado venza del que queda pendiente, 10.834,97 millones de los casi 33.000 millones a devolver. Además, calcula que en 2028 vencerán otros 8.235,23 millones avalados, el 25%, de manera que solo en esos dos años se concentrará el 63,2% de los avales vivos siendo los años más críticos de los que quedan. Además, indica que el año pasado vencían 9.295,81 millones, el 28,2%.

Aparte de lo que corresponde al ICO, este año también se registra el saldo vivo del importe financiado más alto. En concreto, son 14.236,11 millones sobre un total vivo de 42.640,66 millones. De esos 14.200 millones, la inmensa mayoría es importe avalado, como se ha indicado, que recae sobre el ICO, y sobre la banca serían 3.401,14 millones solo este año.

El Tribunal de Cuentas señala en el informe el riesgo de que haya impagos de ese saldo pendiente de devolver por parte de las empresas y, de hecho, indica que el ICO ya ha tenido que abonar avales por cuotas vencidas por 3.035,32 millones y la cifra podría ascender hasta el entorno de los 6.800 millones que, cubriéndose con un fondo en el que se acumulan las comisiones cobradas a los bancos, dejaría el coste para el Estado en unos 3.800 millones.

Según el Tribunal de Cuentas, el análisis de las operaciones con impagos que ya se han producido revela que no responden a tensiones de liquidez u otros de carácter temporal, sino que se trata de operaciones con impagos antiguos en las que los nuevos impagos se han ido acumulando.

El organismo concluye que, a fecha 15 de diciembre de 2025, permanecían activas 303.851 empresas beneficiarias de las líneas de avales, el 78%, de manera que el 22% de las beneficiarias se había disuelto, estaba en quiebra o no se le localizaba.