Stellantis anuncia «una importante renovación» de las K9 de Vigo que apunta a 2028

Stellantis Vigo es la planta madre de las furgonetas K9. Aunque otras factorías de grupo también las ensamblan, la de Balaídos ha sido la casa de los vehículos comerciales ligeros más pequeños de la compañía desde que PSA lanzó hace 30 años la primera generación (con nombre interno M49), pasando por la segunda (B9) y esta tercera, en vigor desde 2018. Si nada cambia en un mundo tan volátil como el de la automoción, el modelo seguirá en la planta olívica hasta 2032 y, para ello, hará falta un nuevo restyling que dé un aire fresco al exitoso modelo que se monta con seis marcas (Citroën, Peugeot, Opel, Vauxhal, Fiat, y Toyota). Un remozado principalmente estético que ha confirmado la propia compañía en el marco de sus planes con la división Stellantis Pro One y que, según pudo saber FARO, se proyecta para 2028.

La evolución de las K9 ha sido constante. Desde la nueva generación de eléctricas, pasando por un primer restyling o su expansión productiva a Tafraoui (Argelia) con la Fiat Doblò y a Bursa (Turquía) junto a Tofas, mucho más importante y a partir del tercer trimestre de este año. Lo que viene será la versión con motorización microhíbrida (tecnología MHEV), la versión low-cost o de entrada de mercado con la K9 SCV (smart compact van, furgoneta compacta inteligente, antes conocida como la SCK, smart cost killer, asesina de costes inteligente) y, ahora, el nuevo remozado.

El restyling fue anunciado ayer por la la compañía a través de la división Stellantis Pro One. En la gran presentación del nuevo plan estratégico, que prevé una fuerte inversión de 60.000 millones de euros de aquí a 2030, las furgonetas pasaron casi de puntillas. Eso cambió ayer, cuando la firma lanzó una nota protagonizada por la creación de un coche autónomo de reparto de paquetería, bautizado como «Box on Wheels» y que será presentado en septiembre en el Salón del Automóvil de Hannover (IAA).

Primera imagen del «Box on Wheels», el vehículo autónomo de reparto de Stellantis. / Stellantis

En el mismo comunicado, Stellantis insistió en los 11 nuevos modelos de vehículos comerciales hasta 2030 que se avanzaban en el marco del plan FaSTLAne 2030, incluyendo la renovación de las furgos y pickups principales, así como «la introducción de nuevos vehículos en segmentos aún no cubiertos». Además, se presentarán cuatro renovaciones de productos: una de las furgonetas pequeñas que se hacen en Sudamérica; la introducción de dos nuevos sistemas de propulsión eléctrica de batería en toda la gama, y «una importante renovación de la furgoneta compacta líder mundial en su segmento», es decir, la K9.

En lo que respecta al resto de planes de la división, otra gran novedad es que se contempla «el lanzamiento de dos nuevas plataformas de furgonetas multienergéticas», ninguna para las de Balaídos. Estarán basadas en la arquitectura STLA Brain (la plataforma de software de Stellantis) y una será para las furgonetas medianas y otra para las grandes.

Servicios

El máximo responsable de la región Europa Ampliada y de Stellantis Pro One, Emanuele Cappellano, avanzó ya la semana pasada otro de los grandes cambios proyectados en la división de furgonetas. «Estamos lanzado un ecosistema de servicios de última generación para profesionales», dijo entonces el italiano, «para incrementar la productividad del cliente y reducir el coste total de tener un vehículo en propiedad».

Este ecosistema se ha bautizado como Pro One NEXT y según Stellantis es «una solución avanzada para la disponibilidad operativa que actualmente se está probando en Europa a través de centros de mando especializados, lo que permite la supervisión en tiempo real y la gestión proactiva de incidencias para minimizar el tiempo de inactividad y maximizar la eficiencia operativa».

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«Con Pro One NEXT, estamos dando un paso decisivo en la forma en que apoyamos el negocio de nuestros clientes», afirmó Eric Laforge, vicepresidente sénior global de Stellantis Pro One. «Al combinar datos, conectividad y experiencia operativa, a través de la profunda integración de los concesionarios, el Centro de Mando y Stellantis Parts & Technical Services, podemos gestionar de forma proactiva el tiempo de actividad de los vehículos, reducir la complejidad y aportar un valor tangible cada día. Así es como reforzamos nuestro papel como socio de confianza para los clientes profesionales», añadió.