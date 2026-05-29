La Seguridad Social subirá hasta 125 euros al mes algunas pensiones de viudedad

Algunos pensionistas verán incrementada su prestación en más de 1.700 euros brutos al año durante 2026. La subida ya está recogida en la revalorización aplicada por la Seguridad Social y afecta sobre todo a determinadas pensiones mínimas de viudedad, que serán las más beneficiadas por el aumento extraordinario aprobado dentro de la reforma del sistema público de pensiones.

Aunque el dato ha llamado la atención en los últimos días por varios titulares virales, la realidad es más concreta: no se trata de una paga extraordinaria ni de un ingreso nuevo universal para todos los jubilados. El incremento corresponde a la subida anual acumulada de algunas pensiones mínimas y, en determinados casos, puede superar los 1.700 euros brutos al año respecto a las cuantías de 2025.

Según los datos publicados por la Seguridad Social, las pensiones contributivas suben un 2,7% en 2026 con carácter general, mientras que las mínimas y no contributivas registrarán aumentos superiores. Entre las más beneficiadas se encuentran las pensiones de viudedad con cargas familiares, que aumentarán alrededor de un 11,4%.

En términos prácticos, esto supone pasar de unas cuantías cercanas a los 15.786 euros brutos anuales a cifras próximas a los 17.592 euros, lo que deja una diferencia de alrededor de 1.800 euros al año. Traducido a las 14 pagas habituales del sistema español, equivale a unos 125 euros más al mes.

Responsabilidades familiares

La mejora afectará principalmente a quienes perciben una pensión mínima de viudedad con responsabilidades familiares, uno de los colectivos con rentas más bajas dentro del sistema contributivo. También se verán beneficiados otros perceptores de cuantías mínimas, aunque con incrementos más moderados.

La subida forma parte de las reformas impulsadas en los últimos años para acercar las pensiones mínimas al umbral de suficiencia recomendado por la Carta Social Europea. El objetivo del Gobierno es elevar progresivamente las prestaciones más bajas para reducir el riesgo de pobreza entre los mayores.

Los datos reflejan además el peso creciente del sistema de pensiones en España. La Seguridad Social cerró 2025 con más de 10 millones de pensiones contributivas abonadas cada mes, según las estadísticas del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. De ellas, más de 2,3 millones corresponden a prestaciones de viudedad.

Al mismo tiempo, el envejecimiento de la población continúa presionando el sistema. Las últimas proyecciones demográficas del INE prevén que el número de personas mayores de 65 años seguirá aumentando durante las próximas décadas, mientras la generación del ‘baby boom’ entra progresivamente en la jubilación.

La subida tendrá efecto retroactivo

Otro de los aspectos relevantes es que la revalorización tiene efectos desde el 1 de enero de 2026. Esto significa que quienes todavía no hayan percibido la cuantía actualizada recibirán también los atrasos correspondientes cuando la subida quede plenamente regularizada.

La Seguridad Social insiste en que estas mejoras forman parte del mecanismo de revalorización aprobado tras la reforma de las pensiones y no de una ayuda puntual o excepcional. De hecho, la mayor parte de jubilados verá incrementos mucho más moderados, ya que la subida reforzada se concentra en las prestaciones mínimas y en los perfiles más vulnerables.

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Pese a ello, el aumento supone un alivio importante para miles de hogares que dependen de las pensiones más bajas en un contexto marcado por el encarecimiento del coste de vida, especialmente en alimentación, vivienda y suministros básicos.