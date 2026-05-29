El salario medio en Catalunya alcanza máximos históricos y roza los 32.000 euros, aunque la mayoría cobra 27.000

El salario medio en Catalunya nunca había sido tan alto. Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúan el sueldo bruto anual en la comunidad en 31.730 euros durante 2024, un 5,8% más que el año anterior y el mayor incremento registrado en la serie reciente. Sin embargo, detrás del récord salarial aparece también uno de los grandes matices que explican por qué muchos trabajadores no sienten esa mejora en su bolsillo: la mayoría cobra bastante menos de esa cifra.

La propia estadística oficial del INE muestra que el salario mediano –el que divide a los trabajadores en dos mitades– se situó en Catalunya en unos 27.132 euros brutos anuales. Es decir, la mitad de los asalariados ganó menos de esa cantidad durante el último año.

La diferencia entre salario medio y mediano refleja hasta qué punto los sueldos más altos elevan la media estadística. En otras palabras: aunque el dato oficial supere ya los 31.000 euros, eso no significa que la mayoría de trabajadores cobre esa cantidad.

Los datos forman parte de la Encuesta Anual de Estructura Salarial publicada esta semana por el INE, una de las estadísticas más completas sobre empleo y salarios en España, elaborada a partir de registros de la Seguridad Social, datos fiscales y declaraciones empresariales.

Catalunya se mantiene entre las comunidades con salarios más altos del país, aunque todavía por detrás de Madrid y País Vasco. En concreto, el salario medio en la Comunidad de Madrid alcanzó los 34.410 euros, mientras que el País Vasco lideró el ranking nacional con más de 35.000 euros anuales.

Aun así, Catalunya registró una de las mayores subidas salariales del año. El crecimiento del 5,8% coincide con un contexto marcado por la subida del salario mínimo interprofesional, la mejora del mercado laboral y la renegociación de numerosos convenios colectivos tras los años de alta inflación.

Según datos del Ministerio de Trabajo, los convenios colectivos pactados durante 2024 incorporaron incrementos salariales medios superiores al 3%, mientras que algunos sectores estratégicos elevaron todavía más las retribuciones para retener trabajadores.

El coste de vida sigue marcando la percepción salarial

Pese a la subida de los salarios, el fuerte encarecimiento de la vivienda continúa condicionando la percepción económica de muchos hogares catalanes, especialmente en Barcelona y su área metropolitana.

Distintos informes del Banco de España, Funcas y el Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) llevan años advirtiendo de la creciente presión del coste de la vivienda sobre las rentas salariales, especialmente entre jóvenes y trabajadores con ingresos medios y bajos.

De hecho, el propio INE refleja que los sectores con peores salarios continúan siendo algunos de los más extendidos en Catalunya, como la hostelería, los servicios personales o determinadas actividades comerciales, donde los sueldos siguen claramente por debajo de la media. En cambio, las actividades financieras, tecnológicas, energéticas y parte de la industria mantienen las remuneraciones más elevadas del país.

Otro de los elementos que sigue apareciendo en la estadística es la brecha salarial entre hombres y mujeres. Según el INE, el salario medio masculino en Catalunya superó los 34.400 euros, frente a los algo más de 29.000 euros de las mujeres, aunque la diferencia se ha reducido progresivamente durante la última década.

Más allá del récord histórico, los datos dejan una doble lectura: Catalunya consolida salarios cada vez más altos en términos nominales, pero la realidad laboral continúa muy condicionada por la desigualdad salarial y el coste de la vida. Y eso explica por qué una parte importante de trabajadores sigue sin reconocerse en el salario medio que reflejan las estadísticas oficiales.