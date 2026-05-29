Los graduados en FP salen con empleo casi seguro, pero cobrando menos de 1.500 euros

La formación profesional es garantía de empleo, pero no de salarios boyantes. Un estudio presentado este viernes por el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya y la Cambra de Comerç de Barcelona señala la alta empleabilidad de los oficios, especialmente aquellos regidos por el sistema dual. Sin embargo, los salarios con los que dichas personas entran al mercado laboral apenas superan el salario mínimo.

Cada año, la administración catalana monitoriza las trayectorias laborales de miles de alumnos que han cursado en el sistema público un grado de formación profesional (FP), ya sea un grado medio, superior o un PFI. En el presente estudio recabaron los datos de 28.242 personas, que finalizaron sus estudios en el curso 2022-2023, y los mismos corroboran la tendencia que hace años se viene consolidando: sacarse una FP es garantía de encontrar rápido un empleo. Especialmente si el grado es superior o, más aún, en modalidad dual.

El volumen de alumnos que una vez finalizados sus estudios estaba buscando empleo oscila entre el 10 y el 17,6%, en función de lo altas que fueran sus cualificaciones (a mayor cualificación, menor paro). Cifras inferiores a las tasas de paro juvenil general, que en Catalunya se sitúa sobre el 20%. No en vano, Catalunya ha ido reduciendo durante sus últimos años sus niveles de desempleo, persistiendo elevadas cifras, en comparación con los estándares europeos, debido a la persistencia de grupos de parados que no han finalizado la ESO o esa es su única formación acreditada.

El principal obstáculo que se encuentran los estudiantes no es tanto que no estén capacitados, sino que les falta experiencia, algo normal en un recién graduado y especialmente revelante entre los parados con un grado superior. Cuatro de cada 10 graduados de una grado superior sin empleo señalan este motivo. Dichos estudiantes se quejan que los empresarios no les dan una oportunidad y ello contrasta con las crecientes y recurrentes quejas, en general, de esos empesarios sobre la falta de mano de obra debidamente cualificada.

Las becas siguen siendo una de las principales vías de acceso al empleo, hasta el punto de que uno de cada cuatro encuestados afirma que se quedó con contrato en la empresa donde realizó una estadía formativa.

Diferencias de género

El estudio también señala diferencias entre hombres y mujeres a la hora de enfocar la FP. Ellos o bien siguen estudiando, o bien se lanzan a trabajar, mientras que ellas compaginan en mayor medida trabajo y estudios. La tasa de paro femenina entre las graduadas de FP es ligeramente superior, del 12,9%, que la de los hombres, del 10,9%.

Aunque la diferencia más relevante es en el tipo de empleo al cual acceden unos u otros cuando encuentran empleo. Los hombres tienen un volumen de jornadas a tiempo completo sustancialmente superior al de las mujeres, lo que se traduce en más sueldo y suele ser sinónimo de mayor estabilidad y mayor capacidad de promoción. Según señala el informe, el 65,3% de los varones encuestados trabaja a jornada completa, frente al 50,8% de las mujeres.

Poco más del SMI

Tener una FP es mayor garantía de empleo, pero sus salarios no son los de los graduados universitarios que logran un empleo. Según los datos recabados en el estudio, el 73% del total de graduados encuestados con empleo ganan menos de 1.500 euros brutos al mes y, entre estos, el 28% ganan menos de 1.200 euros. El estudio destaca que los salarios de franjas bajas se han reducido en los últimos años, aupados por los progresivos incrementos del salario mínimo interprofesional.

El informe de la Generalitat y la Cambra no analiza cuánto gana un graduado universitario, pero otras fuentes sí permiten ver que hay una diferencia notable. Según datos del INE para toda España, el salario medio entre aquellos que solo han completado la primera etapa de secundaria es de 1.594,8 euros brutos al mes, hasta segunda etada, de 1.869,5 euros y si tienen un graduado universitario o más, de 2.982,6 euros.

Existe una brecha salarial entre hombres y mujeres dentro de la propia FP. Mientras el 21% de ellas cobra más de 1.500 euros; dicho porcentaje es del 33% entre ellos. Lo que presumiblemente se explica por el tipo de oficio estudiado -un soldador gana más que una peluquera-.