Jubilación
Los españoles retrasan cada vez más su retiro del mercado laboral y se alejan de la jubilación anticipada
Factores como incentivos económicos, mayor estabilidad laboral y el aumento de la esperanza de vida impulsan el retraso de la jubilación
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Este pasado jueves, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha publicado un informe sobre la evolución del mercado laboral. Dentro de los resultados más llamativos, el estudio ha señalado un descenso de la jubilación anticipada.
De hecho, las cifras nos mencionan un 31,7% en 2024, que podría bajar hasta el 20,6% en 2070. En cambio, la modalidad de jubilación demorada crecería del 4,2% hasta un sólido 26,6% en el mismo periodo.
Factores clave que favorecen el retiro cada vez más tarde
Los principales factores que podrían motivar este cambio de cifras serían la incorporación progresiva de incentivos económicos para quienes retrasen su jubilación, una mayor estabilidad en carreras contributivas, así como el aumento de la esperanza de vida.
A su vez, la jubilación ordinaria continuaría siendo la opción más elegida, con 64,1% en 2024 y un 52,8% en 2070. Además, otro factor clave sería la disminución de paro, ya que en 2050 se situaría en un 6,9%, y en 2070 con un 6,4%, todo ello tras la mejora en las tasas de ocupación.
El estudio asegura que el envejecimiento de la población también podría favorecer las tasas de participación. En concreto, el grupo de 65 años o más, podría aumentar del 11,8% (2024-2030) al 20,6% (2050-2070).
Caída de la jubilación anticipada y aumento de la jubilación demorada
Aparte de ello, se prevé que la jubilación contributiva anticipada pierda importancia entre los trabajadores, mostrando un descenso progresivo con los años: 31,7% (2024), 23,6% (2050) y 20,6% (2070).
Al contrario, la jubilación demorada crecería hasta un 22,4% en tan solo 50 años, con cifras de 4,2% en 2024, 24,3% en 2050 y 26,6% en 2070. En todo caso, esta tendencia se vería condicionado por factores como la penalización de pensiones de jubilación tempranas, o los propios incrementos de porcentajes.
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