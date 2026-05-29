El crudo vuelve a los 91 dólares
La distensión entre EEUU e Irán devuelve el verde a las bolsas y enfría el petróleo
Los principales índices bursátiles europeos y asiáticos celebran la renovada esperanza de una salida negociada al conflicto con subidas notables
Las bolsas se tiñen de verde en la recta final de la semana bursátil después de que Estados Unidos e Irán alcanzaran un acuerdo provisional para prorrogar el alto el fuego durante 60 días más. La noticia, difundida tras una información publicada por el medio estadounidense Axios, ha tenido un efecto inmediato en los mercados energéticos, donde el petróleo acelera las caídas este viernes.
Los futuros del Brent, la referencia en Europa, se dejan un 1,3% antes de la apertura de los mercados europeos y cotizan en torno a los 91 dólares por barril, después de haber arrancado la semana rozando la cota psicológica de los 100 dólares. El West Texas Intermediate (WTI), la referencia estadounidense, profundiza aún más los descensos y cae un 1,4%, hasta los 87 dólares por barril.
En renta variable, el Euro Stoxx 50, el principal termómetro bursátil de la zona euro, arranca la sesión con avances moderados, impulsado por la renovada esperanza de una salida negociada a un conflicto que se prolonga ya desde hace más de tres meses. El Ibex 35 rebota 0,60% en el primer tramo de la sesión, a medida que los inversores vuelven a las ventas. Europa recoge así el testigo de Asia, donde los inversores celebraron la tregua con nuevas subidas. En Tokio, el Nikkei se disparó más de un 2%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong avanzó cerca de un 1%.
El mercado de deuda, sin embargo, sigue enviando señales de cautela. Las rentabilidades permanecen en niveles elevados y reflejan que los inversores aún no dan la batalla por ganada. El bono del Tesoro estadounidense a diez años, referencia mundial para la renta fija, ofrece una rentabilidad del 4,45%.
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