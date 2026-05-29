Territori eleva un 35% su presupuesto hasta los 3.453 millones y destina 902 millones a vivienda

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha defendido este viernes en el Parlament unas cuentas para 2026 que sitúan al departamento como uno de los motores inversores del Govern, con un presupuesto de 3.453 millones de euros, 894 millones más que en el último presupuesto aprobado en 2023 y un incremento del 35%. Paneque ha sido la penúltima responsable del Ejecutivo en exponer su parte, que cerraba un par de horas después la consellera de Economia, Alícia Romero, acabando así la ronda de explicaciones en la Cámara. “Gobernamos con ambición y transforman compromisos que teníamos con proyectos concretos”, ha proclamado Paneque.

La cifra consolidada del departamento y del sector público adscrito alcanza los 7.075 millones de euros, un 31,8% más, lo que supone incorporar 1.708 millones adicionales para actuar en ámbitos como vivienda, agua, infraestructuras, movilidad y transición verde. El proyecto presupuestario global de la Generalitat para 2026 asciende a 49.162 millones de euros, un 22,8% más respecto a las últimas cuentas aprobadas.

Ampliar el parque

La prioridad del departamento será la vivienda, como se ha encargado de reiterar la máxima responsable de Territori durante toda la comparecencia. El Govern prevé destinar 902 millones de euros a políticas de vivienda y mejora de barrios, un 89,8% más, mientras que el esfuerzo global de la Generalitat en este ámbito llegará a los 1.900 millones de euros. Los recursos se dirigirán a ampliar el parque de vivienda protegida y asequible, rehabilitar edificios y reforzar las políticas de regeneración urbana.

Nueva promoción de pisos de proteción oficial, promovida por el Institut Català del Sòl (Incasòl) en el barrio de Can Llong de Sabadell en Barcelona con la alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés, y la consellera de Territorri, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque / EP

El Ejecutivo catalán prevé alcanzar los 25.000 pisos gestionados por la Agència de l’Habitatge de Catalunya y mantiene abierta la segunda convocatoria de la reserva pública de solares. Además, contempla 60,6 millones de euros para adquirir viviendas del mercado libre y calificarlas como protegidas. Actualmente, hay 1.214 viviendas en tramitación de compra.

Las cuentas también incorporan 50 millones de euros vinculados al programa de préstamos para jóvenes compradores a través del Institut Català de Finances, dentro de una línea de 500 millones prevista para cinco años. Según el Govern, las solicitudes aprobadas de menores de 35 años ya superan las 2.200. En materia de ayudas, el departamento prevé conceder unas 89.500 subvenciones al pago del alquiler, con una dotación inicial de 160 millones de euros ampliable.

2,244 para movilidad e infraestructuras

La movilidad y las infraestructuras concentrarán la mayor parte del esfuerzo inversor. El departamento destinará 2.244 millones de euros a infraestructuras que denominan “resilientes”, un 34,4% más y el equivalente a cerca de una tercera parte del presupuesto consolidado.

Personas usuarias de Rodalies en la estación de Mollet del Vallès. / Zowy Voeten / EPC

Sin olvidar los meses de crisis ferroviaria que ha castigado sobre todo a las personas usuarias y también al Govern de Salvador Illa, la principal apuesta será el ferrocarril, con una inversión de 1.582 millones de euros. Se sitúa el tren como “columna vertebral” del sistema de movilidad catalán y defiende la necesidad de ampliar y modernizar la red ferroviaria. Ha asegurado que velarán por el cumplimiento del Pla de Rodalies 2026-2030.

Crecimiento demográfico

“Queremos que Catalunya respire”, ha insistido la consellera a la hora de explicar el proyecto de la línea orbital ferroviaria pactada con ERC, que ha permitido la luz verde de las cuentas. Ha mantenido que el crecimiento demográfico que está teniendo el país fuera de la corona metropolitana de Barcelona obliga a pensar en la movilidad de las personas que residen en este ámbito.

Dentro de este bloque, las cuentas incluyen 355 millones de euros para Rodalies a través del contrato programa, 319 millones para inversiones en infraestructuras ferroviarias y metro y 194 millones para mantener las bonificaciones de la T-Usual y la T-Jove durante toda la legislatura. La Generalitat también prevé transferir 1.152,9 millones de euros a la ATM y a los operadores de transporte mediante contratos programa. Asimismo, reserva 60 millones para el bus interurbano y el bus exprés y 15,7 millones para el BRCAT, todos ellos servicios en crecimiento.

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, en la comparecencia de presupuestos del Parlament. / Andrea Salazar / ACN

En carreteras, el proyecto presupuestario contempla 555 millones de euros para mantenimiento, conservación y mejora de la red viaria. Entre las actuaciones destacadas figuran 167 millones para conservación y seguridad viaria, 9,3 millones para el programa 2+1 y separadores de flujos y partidas para actuaciones como el desdoblamiento de la B-224, la variante de la C-59 o la variante de Olot y Les Preses.

Censura de la oposición

En el turno de réplica, la portavoz de Junts, Judith Toronjo, ha advertido que “no hay cambios en el presupuesto que presentaron en marzo con solo una pequeña diferencia: los fondos que tenía Economía se destinan a los barrios” y se ha quejado de “falta de liderazgo” que ha impedido gestionar la crisis de Rodalies, que pese al “mal servicio” vuelve a ser de pago desde principios de mes. La diputada del PP Àngels Esteller ha llegado a calificar de "teatro" la presentación de este viernes porque ha advertido que no hay cambios respecto a dos meses atrás.

La diputada de ERC Lluïsa Llop ha subrayado su incidencia en la elaboración del presupuesto en asuntos como la línea orbital ferroviaria, el tranvía de Tarragona, las inversiones en Rodalies o el plan de pueblos, que complementa el de barrios. También ha aprovechado para sacar pecho en otros órganos pendientes reclamados por los republicanos como la sociedad mercantil que vele por las inversiones del Estado, los cambios en la gobernanza del Consorci de la Zona Franca o la futura autoridad aeroportuaria.

Desde los Comuns, Lluís Mijoler ha insistido en que moverse por Catalunya no debe depender “del código postal en el que vives” y ha destacado que los acuerdos que han alcanzado con el Govern para dar el sí al presupuesto de 2026 están vinculados a las nuevas líneas tranviarias o la planificación de infraestructuras ferroviarias, como el túnel por la Diagonal.