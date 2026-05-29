Coca-Cola Europacific Partners celebra diez años con 36.000 millones de capitalización

La embotelladora Coca-Cola Europacific Partners, con sede en Reino Unido, ha conmemorado este viernes el décimo aniversario de la integración de tres embotelladores del mercado europeo, alcanzando una capitalización bursátil de 36.000 millones de euros en 2026. Esta cifra se ha casi duplicado desde 2016, cuando ascendía a 16.500 millones. En cuanto al valor de su acción, esta se ha más que duplicado, pasando de los 34,15 euros del 2 de junio de 2016, fecha en la que CCEP empezó a cotizar en España a los 81,10 euros del 28 de mayo de este año.

Coca-Cola Europacific Partners es la principal embotelladora del gigante de los refrescos, y está presente en 31 países en ambos hemisferios. Según ha informado en un comunicado remitido a los medios, la empresa "ha consolidado un modelo global que mantiene el arraigo local como rasgo diferencial de su estrategia".

En dicho documento, la compañía ha destacado que esta característica fundamental es la que le ha permitido convertirse en "una historia de éxito", ya que su evolución confirma la tesis de que es posible crecer a escala internacional sin perder la proximidad con los mercados, clientes y comunidades en los que opera.

La presidenta de la multinacional, Sol Daurella, ha celebrado estos 10 años de la compañía. "Nuestra trayectoria y nuestra singular presencia local nos diferencian, nos permite estar cerca de los clientes, consumidores y comunidades a las que prestamos servicio, y generar un impacto positivo y duradero", ha señalado, destacando el trabajo de los 39.000 empleados, "cuyo espíritu emprendedor, ambición y profundo compromiso con las personas y la inclusión han contribuido a construir una cultura sólida y orientada al crecimiento del negocio".

Según se desprende de los datos facilitados por la compañía, la unidad de negocio de Iberia, formada por España, Portugal y Andorra, ha desempeñado un papel muy relevante, manteniéndose como uno de sus principales mercados. Así, la facturación en Iberia se ha incrementado un 31,5% desde 2016, pasando de los 2.607 millones de euros a 3.429 millones de euros registrados a finales de 2025. Un mercado que cuenta con unos 4.000 empleados que trabajan en sus siete plantas (seis en España y una en Portugal), cuatro manantiales de agua mineral, ocho centros logísticos y sus 64 oficinas comerciales para llegar a más de 315.000 clientes.

Al margen de la celebración de su décimo aniversario, los accionistas de Coca-Cola Europacific Partners han aprobado en la junta general anual celebrada en Londres la reelección como consejeros de los españoles Manuel Arroyo, vicepresidente ejecutivo y director global de Marketing de The Coca-Cola Company, y de José Ignacio Comenge, fundador de Colebega, la embotelladora valenciana de Coca-Cola, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Además, también se acordó la reeleción por mayoría de los también españoles Sol Daurella, presidenta de CCEP, Álvaro Gómez-Trénor Aguilar, Alfonso Líbano Daurella y Mario Rotllant Solá como consejeros del embotellador. En otro orden, los accionistas también volvieron a aprobar la dispensa para que la sociedad Olive Partners, máximo accionista con el 37,2% y controlada por la familia de Sol Daurella, no tenga la obligación de lanzar una OPA en el caso de elevar su participación en el embotellador.