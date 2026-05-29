Catalunya reclamará al Gobierno central los 72 millones que lleva gastados en combatir la peste porcina

Con la tranquilidad que da saber de antemano que esta vez (a diferencia de lo que ocurrió el pasado marzo), los presupuestos del departamento van a salir adelante, el conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig ha comparecido este viernes en el Parlament para desmenuzar algunas de las acciones más destacadas de estas cuentas, que llegan cuando se cumplen ya seis meses de la crisis de la peste porcina africana (PPA). De entrada, ha subrayado Ordeig, con estos fondos se va a poder hacer frente de manera más cómoda a las inversiones que está reclamando el cambio climático, lo que incluye desde 92 millones de euros para modernización de regadíos hasta los 30 millones que Catalunya aportará al seguro agrario, el doble que hasta ahora. Pero también permitirá adoptar medidas para combatir el avance del virus de la PPA, que ya ha costado 72 millones de euros a las arcas de la Generalitat.

Ordeig, que ha admitido que la propuesta económica de Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació presenta pocos cambios respecto a la de hace dos meses, ha insistido en que el aumento del presupuesto es del 21% respecto al de 2023 y que serán casi mil millones de euros, exactamente 999 millones, los que dispondrá la conselleria. Entre las novedades, ha destacado el nuevo fondo agrario "para hacer más competitivo al sector", dotado con 45 millones de euros, y las primas y líneas de ayuda que se han creado para apoyar la incorporación de los jóvenes al campo, tras un 2025 en el que "ya se ha registrado el mejor dato desde 2020 en este sentido, con un total de 340 jóvenes que se han dado de alta en el sector".

Ordeig, que ha insistido en que Catalunya aspira a ser "un referente mundial en producción de alimentos", se ha comprometido, después de que ERC así se lo pidiera, a reclamar al Gobierno central que le reintegre el dinero que la Generalitat está adelantando para frenar la peste porcina. "Catalunya ha actuado como dique de contención, no solo en este caso, sino también lo hizo con la dermatosis nodular, que también logramos detener, por lo que consideramos que las arcas del Estado deberían también contribuir", ha señalado el conseller.

La reacción de la oposición

La diputada de Junts Irene Negre, que ha reiterado que su partido presentará una enmienda a la totalidad a los presupuestos, ha acusado al Govern de "resignarse y no plantar cara a Madrid" exigiendo las inversiones que hacen falta en Catalunya, para no "incomodar al PSOE". También ha insistido en que el de Agricultura es el presupuesto que menos crece, y que de los 67 millones de euros adicionales que hay, son gracias a las modificaciones que se han hecho en sesiones parlamentarias.

Para la parlamentaria de ERC, Montse Bergés, el apoyo de su formación brinda al Govern "la herramienta de los presupuestos", pero ha advertido al conseller de que se le han acabado el "crédito y las excusas" y que debe cumplir con el sector. "Hay que mejorar la gestión, porque los recursos a menudo llegan demasiado tarde a sus beneficiarios", ha lamentado Bergés.

Por parte del PP, la diputada Montserrat Berenguer ha calificado a los miembros del Govern de ser unos "profesionales del teatro de comedia" porque en marzo ya se sabía que las cuentas acabarían aprobándose antes del verano. Por este motivo, ha lamentado que les hayan hecho perder el tiempo. También ha criticado que el presupuesto mantenga 71 cargos eventuales y ha considerado que se ha hecho sin pensar en los agricultores y pescadores, mientras que desde Vox, Rafael Villafranca ha definido el presupuesto como un "acto de subordinación del sector primario a la Agenda 2030" y que estigmatiza a agricultores y ganaderos acusándolos del exceso de CO 2 .

Por parte de los Comuns, la diputada Núria Lozano ha incidido en el hecho de que la superficie de cultivo se está concentrando cada vez más en pocas manos y por ello desde su grupo quieren trabajar para desarrollar un modelo familiar y de proximidad que garantice la máxima soberanía alimentaria. Dani Cornellà, de la CUP, ha puesto el foco en los 25 millones de euros para las plantas de biogás y ha remarcado que el modelo que ellos defienden es el de instalaciones pequeñas y repartidas por el territorio.