Catalunya ofrecerá préstamos para emanciparse hasta los 40 años

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este viernes la ampliación a personas de hasta 40 años de los prèstecs emancipació, el programa público de financiación para la compra de primera vivienda que el Govern puso en marcha el pasado junio de 2025 y que, hasta ahora, fijaba su límite de límite de edad para solicitarlos se situara en los 35.

El anuncio, realizado en la sede del Institut Català de Finances (ICF), ha sido protagonizado por el president Illa y la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, que han compartido el acto con dos beneficiarios del programa. "El objetivo siempre ha sido acercar la vivienda a los jóvenes, en forma de producto innovador que nadie había puesto en marcha; no es fácil ahorar casi 40.000 euros cuando estás al principio de tu carrera profesional" ha dicho Illa, "pero el momento actual obliga a ampliar esta franja, los salarios no acompañan el coste de vida.

Según los datos facilitados por el Govern, los préstamos de emancipación han hecho posible el "proyecto de vida" de 1.698 personas en once meses de funcionamiento. La media de préstamos ha sido de 36.000 euros, mientras que la media de edad de los jóvenes se sitúa en los 29 años de edad. Ahora, con la ampliación del límite de edad permitirá que más de 600.000 personas en Catalunya puedan acceder al programa.

"Catalunya vuelve a ser pionera en materia de vivienda, ninguna otra comunidad autónoma ha ofrecido nunca préstamos de emancipación a personas de hasta 40 años" ha subrayado Illa. Si bien es cierto que comunidades como Madrid o Andalucía ya ofrecen ayudas para la compra de primera vivienda a personas de hasta 40 años, pero en todos los casos son avales públicos, en los que la administración garantiza la hipoteca, sin aportar dinero directamente.

Préstamos del 20% del valor del inmueble

Por el contrario, en los préstamos catalanes el ICF y l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC), con la colaboración de entidades financieras privadas adheridas al convenio, presta directamente el 20% del valor del inmueble a 0 intereses y sin obligación de devolución hasta que se liquide la hipoteca (con un plazo de 30 años). El programa, dotado con un presupuesto anual de 100 millones de euros —500 millones para el periodo 2025-2029—, cubre el 20% del valor del inmueble, la parte que habitualmente no financian los bancos, con un máximo de 50.000 euros.

Una de las condiciones clave del programa es que las viviendas adquiridas mediante esta fórmula adquieren la calificación de Habitatge amb Protecció Oficial (HPO) de precio limitado con carácter permanente. Eso significa que, en caso de venta o alquiler posterior, el propietario debe cumplir una serie de requisitos de precio. El Govern lo presenta como un doble beneficio, al facilitar el acceso a la primera vivienda y ampliar el parque de vivienda protegida en Catalunya.

El programa fue presentado por Illa en junio de 2025 y las solicitudes se abrieron el 30 de junio de ese mismo año. Tan solo tres días después de su apertura, el ICF ya había recibido cerca de 900 solicitudes. En enero de este año, la Generalitat anunció que los préstamos habían permitido la compra de 426 viviendas y recibido 1.400 solicitudes. "Ninguna comunidad está haciendo tanto por paliar la crisis de vivienda como nostros" ha reiterado el President.