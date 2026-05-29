Ingreso Mínimo Vital
Un beneficiario del Ingreso Mínimo Vital deberá pagar una deuda de 3.250 euros por no declarar rentas del alquiler
La Justicia vasca confirma la devolución de más de 3.000 euros por ocultar rentas de alquiler que afectaron al Ingreso Mínimo Vital
Obligada una jubilada a devolver casi 23.000 euros por tener a su hijo empadronado
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha confirmado que un beneficiario tendrá que devolver más de 3.000 euros tras haber ocultado ingresos extra que obtenía por rentas de alquiler.
De esta forma, los ingresos recibidos habían afectado al cálculo de su prestación. Este hombre era beneficiario de la Renta de Garantía de Ingresos desde 2019, además del Ingreso Mínimo Vital desde 2022.
El contribuyente asegura una situación de vulnerabilidad
Sin embargo, en marzo de 2024 recibió un aviso donde se le comunicaba que debía devolver las cantidades cobradas entre enero de 2023 y enero de 2024. El motivo es que había estado beneficiándose por alquilar habitaciones de su vivienda, por la que ya pagaba 753,50 euros al mes.
Su defensa aseguró que únicamente ganaba 250 euros de los 750 euros que ya pagaba de alquiler, una cuantía que le seguía manteniendo en una situación de vulnerabilidad. Aun así, las autoridades consideraron que estas cantidades alteraban el cálculo del IMV.
Más de 3.000 euros recibidos de forma indebida
El punto clave es que en 2023, recibió 565,37 euros mensuales del IMV, cuando técnicamente le correspondían solo 315,37. Además, la cantidad recibida en 2024 fue de 604,21 euros, y no los 354,21 que debían ser. En total, se le reclama una cantidad de 3.250 euros.
Los magistrados hacen hincapié en que si no se informa a la Seguridad Social sobre nuevos ingresos recibidos, esta acción puede tener efectos negativos en la prestación. En este caso concreto, el hecho de subarrendar habitaciones de su propia vivienda alquilada le habría costado una deuda superior a los 3.000 euros.
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