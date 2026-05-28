Wallbox cambia de presidente e incorpora a Pedro Alonso y Marc Sabé a su consejo de administración

Wallbox ha ejecutado una amplia remodelación de su consejo de administración. La compañía barcelonesa proveedora de sistemas de carga de vehículos eléctricos ha prescindido de Beatriz González, fundadora de Seaya e hija del expresidente de BBVA, Francisco González, que hasta ahora ocupaba la posición de presidenta del consejo. En su lugar, dicho puesto lo ocupará Jordi Lainz, antiguo director financiero de la compañía entre 2019 y 2024.

Así, González deja la presidencia del consejo después de dos años, tras haber sido nombrada en 2024. En cuanto a los nuevos consejeros, Wallbox ha incorporado a su consejo de administración a representantes de dos de los accionistas que participaron en una reciente inyección de capital de la empresa: Pedro Alonso Agüera, de la firma de inversión AM Gestió, y Marc Sabé, de Anangu Grup/Mingkiri, el holding de la familia Santacana.

Pedro Alonso, fundador de AM Gestió, adquirió en 2019 el centro comercial de El Corte Inglés de la plaza Francesc Maciá de Barcelona. El ingeniero catalán, que cuenta con el 39,88% del capital del fondo y es máximo accionista del mismo, dirigió también el grupo Infun, dedicado a la producción de componentes para la industria automotriz. En 2016, la compañía fue adquirida por el grupo mexicano Industrial Saltillo por 280 millones. Según publicó EL PERIÓDICO hace siete años, a Alonso se le atribuía en aquel momento una fortuna de 350 millones de euros.

Por su parte, Marc Sabé representa a la familia Santacana, propietaria del grupo Eurofred. Tal y como ha reflejado 'Expansión', Sabé ya formaba parte del consejo de administración de Wallbox antes de la remodelación. Sin embargo, lo hacía en calidad de observador

Tal y como ha informado Wallbox, el movimiento tiene el objetivo de "reforzar" su estructura de gobierno corporativo en una nueva etapa, ha explicado este jueves en un comunicado Wallbox, que recientemente ha aprobado un plan integral de reestructuración financiera. El cofundador y consejero delegado de Wallbox, Enric Asunción, ha dado la bienvenida a los nuevos miembros del consejo, y valorado que su experiencia en sectores clave como automoción, industria y dirección financiera será "muy valiosa" para la empresa.

Los cambios se aprobaron en la junta general de accionistas celebrada el pasado 22 de mayo, en la que también se aprobaron los acuerdos necesarios para completar los términos asociados al proceso de refinanciación anunciado previamente.

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En sus últimas cuentas anuales, Wallbox anunció unas pérdidas de de 19,3 millones de euros, un 5,1% más que en el mismo periodo del año anterior, y con unos ingresos de 29,7 millones de euros, frente a los 37,6 millones del primer trimestre del año previo. Pese a los resultados, la compañía informó en su momento de que, a causa de la firma del acuerdo de refinanciación, se comenzaba a observar una progresiva normalización de la actividad.